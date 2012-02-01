Kar yağışı Süper Lig'i de vurdu!

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Kardemir Karabükspor arasında, bugün 18.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması gereken Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasının, İstanbul'daki elverişsiz hava, saha ve yol koşulları nedeni ile federasyon tarafından ertelendiği bildirildi.Karşılaşmanın oynanması için stat zemininde güvenlik görevlilerinin de yardımcı olduğu temizlik çalışmaları yapılırken, mücadelenin hakemi Çağatay Şahan sahaya gelerek kontrolünü gerçekleştirdi. Şahan, görevlilerden temizlik çalışmalarının devam etmesini isterken, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Arif Erdem, hakemle ile bir görüşme yaptı. Çağatay Şahan, maçın başlama saatinde kesin kararını vereceğini ve müsabaka oynanacakmış gibi hazırlıklara devam etmesini istedi.Hakem Şahan, ilk kontrolün ardından soyunma odasına gitti. Daha sonra TFF temsilcilerine federasyondan gelen telefon ile maçın ertelendiği bildirildi.Kararın açıklanmasının ardından iki takım oyuncu ve teknik heyeti stattan ayrıldı.Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Herhangi biri oynanabileceğini söylüyorsa oynanır. Ancak görünen o ki böyle bir şey mümkün değil. Karar bence doğruydu'' dedi.Korkmaz, maçın yarına değil de ileri bir tarihe ertelenmesi kararını da doğru bulduğunu söyledi.Bu arada, şiddetli kar yağışının erteleme kararının ardından durması dikkati çekti.