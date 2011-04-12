-KAR YAĞIŞI OKULLARI TATİL ETTİRDİ ERZURUM (A.A) - 12.04.2011 - Erzurum'un Tortum ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tortum Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından alınan kararla, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda 13 Nisan'a kadar eğitime ara verildi. Bu arada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, kent merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. -METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI Yurdun bazı bölgelerinin bu gece, yarın gece ve 14-15 Nisan gecesi don olayı bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, yurdun Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtildi. Bu nedenle; bu gece, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hafif, yükseklerde orta kuvvette don olayı beklendiği bildirildi. Tarımsal faaliyetin olduğu bu bölgelerde, çiçeklenme ve meyve bağlama dönemindeki badem, kayısı, erik, fındık, kiraz, elma gibi meyve, sebze ve fide üreticileri ile serada üretim yapan yetiştiricilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerildi. -BOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ Bolu'da yaklaşık iki saat aralıksız olarak süren kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolunun Çaydurt mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız yağan kar yağışının ardından, kentte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. D-100 karayolunda ve TEM Otoyolunda ulaşım adeta felç oldu. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazalar nedeniyle Bolu'nun en işlek caddesi ulaşıma kapandı. Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmasının ardından cadde ulaşıma açıldı. Bu arada TEM Otoyolunun İstanbul-Ankara yönü Paşaköy mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayan bir TIR yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. -SAFRANBOLU'DA TURİSTLERE KAR SÜRPRİZİ Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Karın ayrı güzellik kattığı konaklar, çok sayıda yabancı turist tarafından görüntülendi. İlçede sabah saatlerinde başlayan karla birlikte 18, 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık iki bin konak, güzel görüntüler oluşturdu. İlkbahar mevsimi olmasına rağmen, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın oluşturduğu görsel zenginlik, özellikle fotoğraf sanatçılarının yanı sıra çok sayıda yabancı turistin ilgisini çekti. -MUŞ'TA AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE KARASU NEHRİ YENİDEN TAŞTI Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nin taşması sonucu 4 evde mahsur kalan 17 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, il genelinde bir haftadır etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karasu Nehri yeniden taştı. Merkeze bağlı Sungu Beldesi Kültür Mahallesi'ndeki dört evde mahsur kalan 17 kişi, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma'dan oluşan ekipler, vatandaşları mahsur kaldıkları evlerinden botlar yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlardan Zeki Kanbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinde 6 saattir mahsur kaldıklarını, nehrin taşmasıyla birlikte su seviyesinin yükseldiğini belirterek, ''İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri bizi kurtarmak için seferber oldu. Dün su seviyesi düşük olduğu için evi tahliye etmedik. Bugün ise rüzgarın etkisiyle su seviyesi birden yükseldi. Ekipler bizi kurtardı'' diye konuştu.