Kar yağışı okulları tatil ettirdi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları eğitime de ara verdirdi. Yurtta bazı illerde kar yağışı yüzünden okullar tatil edildi.



Ankara

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve liselerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.



Polatlı Kaymakamı Hüseyin Eker, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının sürmesinin beklendiğini, bu nedenle Polatlı merkez ve köylerindeki tüm ilköğretim okulları ve liselerde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.



Kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten Eker, yağışın etkisini yitirmesinin ardından kapalı yolların açılacağını bildirdi.



Haymana'da da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.



Bursa

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Dün akşamdan itibaren etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Büyükorhan, Keles, Orhaneli ve Harmancık kaymakamlıkları, bu ilçelerdeki okulların yarın tatil edilmesini kararlaştırdı.



Kütahya

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ilköğretim okullarında eğitim öğretime yarın ara verildi. İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipiden ulaşımda güçlük yaşanması nedeniyle Valilik Kriz Merkezi'nde toplantı yapıldı.



Toplantıda, il merkezi ve ilçelerde, taşımalı sistemle eğitim öğretim verilen okullar dahil olmak üzere tüm ilköğretim okulları ve ana okullarının yarın tatil edilmesi kararlaştırıldı.



İl genelindeki lise ve dengi okullarda tatilin söz konusu olmadığı, bu okullarda yarın eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.



Balıkesir:

Balıkesir'in Dursunbey, Bigadiç, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde tüm köy yolları ulaşıma kapandı. Bigadiç ve Sındırgı'da bugün okullar tatil edildi.



Afyon

Afyonkarahisar'da iki gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Dinar, Dazkırı ve Evciler ilçeleri haricindeki 13 ilçesi ve kent merkezinde ilk ve orta dereceli okullar, bir gün tatil edildi.



29 Aralık Pazartesi günü için alınan tatil kararıyla Afyonkarahisar'daki ilköğretim ve lise öğrencileri yarın tatil yapacak. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, en çok çocuklar sevindi. Çocuklar tüm gün boyunca kartopu oynadı.



Eskişehir

Eskişehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilköğretim okulları ile liselerin bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Vali Kadir Çalışıcı, kar yağışının devam etmesi nedeniyle Eskişehir'de il merkezi, tüm ilçe ve köylerdeki ilköğretim okulları ile liselerin yarın için bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.



Manisa

Manisa'nın Soma İlçesi'ne bağlı Yağcılar Beldesi ile Tabanlar ve Kaymaklı köylerinde okullar bir günlük tatil edildi. Soma İlçesi'ne bağlı Yağcılar Beldesi ve beldeye yakın Tabanlar ile Kaymaklı köylerinde gece başlayan, gün içerisinde aralıksız devam eden kar yağışı, yolları kapattı.



Karla mücadele ekipleri köy yollarına gönderildi. Taşımalı sistemle öğrencilerin geldiği Yağcılar, Tabanlar ve Kaymaklı ilköğretim okullarına öğrencilerin ulaşımının sağlanamayacağından İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitime bir gün süre ile ara verdi.