Kar yağışı nedeniyle birçok ilde kamu çalışanlarına izin kararı

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi.

İstanbul

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına, İstanbul’da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, attığı tweet ile kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 3 gün idari izinli olduğunu duyurdu. Vali Cevdet Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacağını bildirdi.

Malatya

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canpolat, “İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.” dedi.

Konya

Konya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30’dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır.” denildi.

Yalova

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Güvenlik, Sağlık ve Ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki Kamu kurum ve kuruluşlarının Personeli 25.01.2022 günü idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yarın bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul, hamile ve 3 yaş altında çocuğu bulunan personelimiz 26 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hamile ve engelli çalışanların Çarşamba günü izinli sayılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Günaydın, “Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda 26 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, “25 Ocak 2022 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; olumsuz hava şartları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; hamile ve engelli kamu görevlileri 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.