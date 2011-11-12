-Kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiliyor MUŞ (A.A) – 12.11.2011 - İzmir-Van seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş Havaalanı'na indi. THY'nin İstanbul-Van seferini yapan yolcu uçağının Elazığ'a inmesinin ardından, İzmir-Van seferini yapan özel firmaya ait yolcu uçağı da Muş Havaalanı'na iniş yaptı. Van'deki Ferit Melen Havaalanı ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden uçağın pilotu, kar yağışının durmasıyla Van'a hareket edeceklerini belirtti. Uçakta bulunan 150 yolcunun 20'si karayoluyla Van'a hareket ederken, diğer yolcular yarım saat süren bekleyişin ardından aynı uçakla Van'a hareket etti. Öte yandan, 2 gün önce Van'dan yaralı ve hasta getiren iki ambulans uçağın hava muhalefeti nedeniyle Muş Havaalanı'nda bekletildiği bildirildi. Van'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Muş'a 8 yaralı depremzedeyi getiren ambulans helikopterler, Van'daki olumsuz hava şartlarından dolayı Erzurum'a hareket etti. Ancak Erzurum'da da hava şartlarının kötü olmasından dolayı helikopterler tekrar Muş'a döndü.