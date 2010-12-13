-KAR YAĞIŞI HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ ELAZIĞ (A.A) - 13.12.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakır'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a Elazığ'dan hareket etti. Edinilen bilgiye göre, Vali Mutlu, Diyarbakır'daki temaslarının ardından İstanbul'a havayolu ile geçmek istedi. Diyarbakır'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağın Diyarbakır'a inememesinin ardından Vali Mutlu karayolu ile Elazığ'a geldi. Mutlu, Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı ile İstanbul'a hareket etti. Öte yandan, Erzincan'a gitmek üzere İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait ''Midyat'' isimli tarifeli uçak, Erzincan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Elazığ'a zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan 103 yolcu otobüslerle Erzincan'a gönderildi.