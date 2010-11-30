Kar yağışı hafta sonu Türkiye'de

T24 - Soğuk hava ve kar yağışı Avrupa'yı esir aldı. Kar yağışı hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji'ye göre, pazar günü Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'da kar yağışı bekliyor. Sağnak yağış ise tüm yurtta etkili olacak.



Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada Aralık ayının ikinci yarısından itibaren soğuk hava dalgası beklendiğini belirterek şöyle dedi:

"Ay ortalarında bir soğuk bekliyoruz. Aralığın 15'inden itibaren soğuk hava gelecek. Aralık'ta ara ara soğuk hava dalgası var. Bu dalgalar kar yağışını da beraberinde getirebilir. Kasım ayı gibi sıcak bir ay geçirmeyeceğiz."



Avrupa donuyor

Avrupa'ya kış geldi. Karşı yağışı başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı özellikle İngiltere'nin doğu kesiminde hava ve karayolu ulaşımını zora sokarken, Londra'da sıcaklıklar sıfır derecenin altında seyrediyor.

Kar kalınlığının 2 ila 10 santim arasında değiştiği İngiltere'de dondurucu soğukların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı Almanya'nın birçok bölgesinde etkisini sürdürürken, Fransa'nın doğu şehirlerinde sıcaklıkların -11, Paris'te ise -8'e kadar düşmesi öngörülüyor.

Kar yağışından etkilenen ülkeler arasında Polonya, Hollanda ve Belçika da bulunuyor.



