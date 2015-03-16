Kar yağışı geliyor

Türkiye yeni bir soğuk ve kar yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü Trakya'nın bir bölümü de kar yağışı alacak.

Mart bir kez daha 'kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıracak'. Türkiye 'nin batı bölgelerinde ortalama 8-12 derece olan hava sıcaklıkları yerini cuma günü yer yer yağışa bırakacak ve hava sıcaklıkları düşecek.

Yarın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli bir hava etkili olacak ancak, perşembeden itibaren üç bölgede yeniden kar yağışı yüzünü gösterecek. Bu bölgelerde kar yağışı cuma ve cumartesi günleri de etkili olacak.