Kar yağışı gece üçte etkisini arttıracak

Toplu taşıma tercih edilmeli



'Çatılar uçabilir'



Emniyet şeridine dikkat





218 evsiz spor salonunda



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'da etkili olacağının beklendiğini belirterek, “Kar yağışının özellikle bu gece saat 03.00 gibi artması, yarın öğle saatlerinde biraz daha etkili olması ve 7 Şubat'a kadar da devam etmesi bekleniyor” dedi.Topbaş, belediyenin ekip ve ekipmanının kar yağışına karşı hazırlıklı ve eksiksiz olduğunu vurgulayarak, “Özellikle ben, İstanbullulardan yardım istiyorum. Ülke özelliği gösteren böyle bir şehirde, İstanbullular hassasiyet gösterirse beraberce bu sıkıntıları aşarız. 5 Şubat 2006'da o döneme göre, İstanbul'da son 15 yılın en büyük kar yağışı gerçekleşmişti ve İstanbulluların uyarılara dikkat etmesiyle bir sıkıntı yaşanmamıştı. İstanbullular, yine mümkün mertebe toplu ulaşım araçlarını kullanmalı. Bireysel araç kullananlar kar lastiklerini takmalı. Geçenlerde yağan 3 santimlik karla birlikte maalesef tesadüfler üst üste çakıştığı için Boğaziçi Köprüsü'nde başlayan sıkıntı İstanbul'un tamamını etkiledi” diye konuştu.“Benim İstanbullulardan özellikle rica ettiğim, mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmaları, bireysel araçlarını mümkün mertebe kullanmamaları, zorunlu olmadıkça bireysel araçlarını tercih etmemeleri. Bu tip karlı havalarda araç kullanmak, biraz daha farklı bir beceri ister. Araç kullanma konusunda acemiliği olanların trafiğe çıkmamasını da salık vermekteyim. Avantajımız okulların sömestr tatilinde olması. Bundan dolayı öğrenci araçlarında bir sıkıntı yaşamayacağız. Biz toplu taşıma araçlarına da 'Halkımıza hizmet versinler' diye ek seferler koymaktayız.Kar yağışının paralelinde gelecek olan fırtınadan bahsedildiğini belirten Topbaş, “Çatıların dahi uçabileceğinden bahsediliyor. Her dönem olduğu gibi bu dönem de sokakta kalan evsizleri biz barındırıyoruz. Onların nerelerde kaldığını bilmekteyiz ve gelen ihbarları değerlendirmekteyiz. Bu saate kadar 708 vatandaşımızı aldık. Bunlardan şu anda 13'ü bayan olmak üzere, 253 vatandaşımız bizim misafirimiz” dedi.Özellikle emniyet şeridinin işgal edilmemesi konusunda İstanbullulardan destek ve yardım istediklerini de ifade eden Topbaş, “Malzeme sıkıntımız yok. Araç gereç konusunda oldukça donanımlıyız. 870 araç ve 2 bin 406 personelimiz şu anda teyakkuzda. Gelişmeleri an be an AKOM'dan takip etmekteyiz. İnanıyorum ki İstanbullular kurallara dikkat edecek ve bu kar alarmı da 2006 yılındaki gibi sıkıntısız bir şekilde geçirilecek” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Metin Oktay Spor Salonu'nda misafir edilen sokakta yaşayan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilip banyo, tıraş, yeni kıyafet, çamaşır ve yemek gibi ihtiyaçları gideriliyor.Bu arada, son bir ay içinde spor salonunda misafir edilen 748 evsizden 530'u ayrıldı. Bunlardan 2'si kadın sığınma evine, 14'ü ailesine teslim edildi, 3'ü Darülaceze'ye, 8'i hastaneye yatırıldı. 27 vatandaşın aileleri tespit edilerek memleketlerine, 4 genç de İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezine (İSMEM) gönderildi.Spor salonunda misafir edilen 472 vatandaş da kendi isteği ile ayrıldı. Halen spor salonunda 218 evsiz bulunuyor.