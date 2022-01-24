Kar yağışı gece etkisini artırdı: Bazı yollar araç geçişlerine kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışıyla birlikte birçok vatandaşın yolda kalması üzerine, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunu araç geçişlerine kapattı. Sabah saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığı duyuruldu. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar ise sürüyor.

Kar etkisini artırdı, gece yollar trafiğe kapatıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin'in dün akşam yaptığı açıklamada, "İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" uyarısı yaptı. İstanbul istikametine yola çıkan vatandaşlar emniyet ekipleri tarafından geri çevrildi.

Ankara Akıncı Gişelerine gelmeden yolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan trafik polisleri, yola çıkan vatandaşları Ankara istikametine geri yönlendirdi. Yolda bulunan TIR'lar ise ekiplerce dinlenme tesislerin yönlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" ifadelerine yerdi.

Düzce’de de etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı ve Kaynaşlı mevkiinde yol karla kaplandı. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ve Ankara istikametine giden onlarca otobüs Kaynaşlı mevkiinde beklemeye başladı. Otobüslerde bekleyen yolcular ihtiyaçlarını gidermek için tesislere akın etti. Bazı vatandaşlar ise yolun sabah saatlerine kadar kapalı kalacağını öğrenerek valizlerini alıp İstanbul istikametine giden otobüslerde kendilerine yer aradı.

Engelli sporcu kafilesi yurda yerleştirildi

İstanbul’da düzenlenen turnuvaya katılarak Fenerbahçe Engelli Basketbol Takımı ile maç yaptıktan sonra Şanlıurfa Ceylanpınar’a dönmek için yola çıkan Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcuları da yolda mahsur kaldı. Özel sporcular diğer vatandaşlar gibi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD tarafından otobüs yoldan kurtarılarak engelli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirdi.

Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü Başkanı Mahmut Direk, “Sağ olsunlar bizi buraya yerleştirdiler. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Büyük bir sıkıntı ve zahmetten bizi kurtardılar. Çünkü arkadaşlarımız engelli. Zaten engelli basketbol takımıyız. Bu vesile ile sıcak yurda yerleştik. Yolların açılmasını bekleyeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, “Bölgemizde 2-3 gündür ciddi bir kar yağışı var. Birçok vatandaşımız ve engelli sporcularımız yolun kapanması nedeniyle Kaynaşlı’da mahsur kalmışlardı. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile AFAD ve polis ekipleri ile görüşüp engelli sporcularımızı Aliye İzzet Begoviç yurdunda ağırlayacağız” diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Sabah saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "D100 #BoluDağıGeçişi her iki istikamette tüm araçların trafiğine açılmıştır. Otoyol güzergâhında Ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir" denildi.