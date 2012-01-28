-Kar yağışı depremzedeleri olumsuz etkiliyor VAN (A.A) - 28.01.2012 - Van'da dün akşam başlayan kar yağışıyla kent genelinde 171 köy yolu ulaşıma kapandığı bildirdi. Van'da dün akşam başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini ifade ederek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don uyarısında bulundu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezindeki hava sıcaklığının eksi 2 ile 2 derece arasında seyredeceği belirtildi. Van Belediyesi karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren Cumhuriyet caddesi başta olmak üzere ana caddelerde yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı. İl Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri, son kar yağıyla kent genelinde 171 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirterek, yolların tekrar ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ise, Van-Bahçesaray, Şemdinli-Alan, Şemdinli-Derecik ve Yüksekova-Dağlıca karayollarının kar ve tipi nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekiplerinin bütün yollarda buzlanmaya karşı tuzlama ve yola açma çalışmalarına devam ettiği, yola çıkan sürücülerin araçlarına zincir takmaları uyarısı yapıldı. Ferit Melen Havaalanı yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışı ve sis sebebiyle öğle saatlerine kadar Ankara-Van, İstanbul-Van, İzmir-Van, Adana-Van ve Antalya-Van uçak seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Öğleden sonraki seferlerle ilgili olarak, havanın durumuna göre bir açıklama yapılacağı bildirildi. Kentteki kar yağışı ve soğuk hava kentteki çadır kentlerde yaşamını sürdüren binlerce depremzede ailenin hayatını olumsuz etkiliyor. Depremzedeler sabahın ilk saatleriyle birlikte çadırların üzerine ve önünde biriken karları temizlemeye başladı. Sahabettin Özarslaner Çadır Kenti'nde kalan Cemil Acar, ''Son kar yağışıyla birlikte havalar daha da soğudu. Durumumuz hiç iyi değil. Bize çare bulsunlar'' dedi. Karla kaplanan çadırın üstünü temizleyen Nurşen Ata ise her geçen gün burada yaşamak kendileri için daha zorlaştığını belirterek, ''İki çocuğumla çadırla elektrikle ısınıyoruz. Elektrikler kesildiğinde üşüyoruz'' şeklinde konuştu. Soğuk sebebiyle çocuklarının hastalandığını ifade eden Songül Irmak da, ''Bu soğuk kış günlerinde çadırlarda perişan olduk. Çadırda ısınmak zaten zor, birde damlıyor. Çocuklarım hasta'' diye konuştu.