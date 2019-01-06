Kar yağışı altında Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyenler, donarak şehit olan 60 bin asker için yürüyerek, Sarıkamış şehitlerini andı.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen \'Gençlik Şüheda\'nın İzinde\' şehitleri anma yürüyüşü, Yuvacık Barajı çevresinde bulunan Sarıkamış Şehitleri Parkuru\'nda gerçekleşti. Yürüyüş öncesi dua okundu. Daha sonra binlerce vatandaş, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan askerlerin anısına yürüdü. Yağan kara ve soğuğa aldırış etmeyenler 8 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yürüyüşe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"Sarıkamış’ta bundan 104 yıl önce canlarını seve seve feda eden atalarımızı minnet ve şükranla yad ediyoruz. Gönülleri müsterih olsun. Biz bu bayrağı devraldık. Nöbet bizde, hepimizde. Anadolu zor bir coğrafya. Burada güçlü olamazsak bize yaşam hakkı tanımazlar. Onun için millet olarak çok güçlü olmamız gerekir. Her yönümüzle güçlü olmak zorundayız\" dedi.



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