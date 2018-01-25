Kar yağışı, Adana'da yol kapattı

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu\'nda ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu\'nun Ankara yönü trafiğe kapandı. Gülek Boğazı Mevkii\'nde çok sayıda araç bekletildi. Kapanan yolla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sürücüler, otoyolun Adana\'dan Ankara yönüne girilmemesini önerdi. Yaklaşık 1 saat tek yönlü kapalı olan yolun açılması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.



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