Kar yağdı, vali mahsur kaldı

Muş’un Varto ilçesine mevsimin ilk karı yağarken Hamurtepe Gölü’ndeki yol yapım çalışmalarını incelemeye giden Muş Valisi Erdoğan Bektaş ve yanındakiler yolda mahsur kaldı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerindeki yerleşim birimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı altında Hamurtepe Gölü'nün turizme kazandırılması için başlatılan yol yapım çalışmalarını incelemek üzere Varto İlçesi'ne giden Muş Valisi Valisi Erdoğan Bektaş, AKP Muş Milletvekilleri Seracettin Karayağız, Medeni Yılmaz, Belediye Başkanı AKP'li Necmeddin Dede ile çok sayıda kamu kuruşulu temsilcisi yağan kar nedeniyle Karapınar Köyü yakınlarında mahsur kaldı.

Yaklaşık 1 saat yolda mahmur kalan protokol İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden gönderilen greyderin çalışması sonucu kurtarıldı. Mevsimin ilk karında 1 saat mahsur kalan pototokoldeki isimler hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kar yağışı nedeniyle Hamurtepe Gölü’ne gidemen protokol, yol güzergahındaki Esenler, Akçatepe, Derince, Yurttutan, Erdoğan ve toklu mezrasının içme suyu şekesinin açılışı yaptı.



