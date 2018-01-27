Kar yağdı, sobacıların yüzü güldü

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kar yağışı ve soğuk havayla birlikte, soba borusuna takılan \'cimri\' adı verilen petek, soba üstü fırın ve soba üstü kazan satışları arttı.

Kayseri\'de son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte sobacılar çarşısı olarak bilinen Eski Sanayi bölgesindeki Sobacılar Caddesi\'nde esnafın yüzü güldü. Sobanın yanı sıra boruya eklenen cimri, soba üstü fırın ve musluklu sıcak su kazanı, katı yakıtla ısınanların gözdesi oldu.

Sobacılar Sokağı esnafı Mustafa Emre Karabaşoğlu, soba borusuna takılan aksesuarların çok amaçlı olduğunu, gerek elektrik, gerekse bütangaz ve doğalgaz kullanımı açısından tasarruf sağladığını söyledi. Karabaşoğlu, \"Bu aksesuarlar sayesinde soba borusundan çıkıp bacaya giden ısı, yemek yapımından, su ısıtılmasına, çay demlenmesine, ısının kalorifer peteğine benzeyen cimri sayesinde odanın her yanına dağılmasına yol açıyor. Ürünlerin pratikliği, kolay kurulur olması, yemeklere ve çaya kattığı lezzet de işin bir başka boyutu. Boru fırınlarda et ve balık gibi yemeklerin yanı sıra patates, patlıcan, soğan gibi yiyecekler de közlenebiliyor. 10 litre su alan sıcak su kazanı da elinizin altında sürekli sıcak su bulunmasını ve çay demlenmesine olanak sağlıyor\'\' dedi

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