Kar yağacak mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye bu sabaha puslu ve kapalı bir havayla gözlerini açtı. Günlerdir söylenen hava sıcaklıkları düşmesi dün itibariyle başlarken, Meteoroloji'den yapılacak açıklamalar ise merak içinde araştırılıyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde uyandıkları andan itibaren arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Bazı illerimiz için ise gelen kar yağışı uyarısından dolayı 'kar ne zaman yağacak' sorusu da en çok aratılan konu başlıkları arasında geliyor.

Kar ne zaman yağacak?

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için kar yağışı ve don ihtimali öngörülüyor. Ani sıcaklık değişiklikleri ile rüzgar kar yağışını birlikte getirecek. Meteoroloji vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den gelen bilgiye göre Ankara'da bugün parçalı bulutlu 11 derece sıcaklık bekleniyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

19 derece sıcaklık beklenen İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava haftasonu da sürecek.

Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Batı Trakya Bölgesi'nde 8-10 derece sıcaklık düşüşü bekleniyor.