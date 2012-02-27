Son bir ayda barajların doluluk oranı yüzde 20 arttı



T14 - Kar ve yağmur yağışı, İstanbul'un barajlarının doluluk oranını yüzde 86'ya yükseltti.

AA muhabiri Sibel Ertürk Kurtoğlu'nun haberine göre; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlediği bilgiye göre, kar ve yağmur yağışı, içme suyu havzalarına ''bereket'' olarak yansıyor.

Kış mevsiminin başladığı ilk günlerin kurak geçmesi ve artan su tüketimi kamuoyunda susuzluğa dair olumsuz senaryoların yazılmasına yol açarken, 17 Aralık 2011 tarihinde barajlardaki doluluk oranı en düşük seviyesi olan yüzde 52,29'a, mevcut su hacmi ise 454 milyon 224 bin metreküp seviyelerine gerilemişti.

Yeni yılla birlikte kenti etkisi altına alan kar ve yağmur yağışı, barajların doluluk oranını yüzde 86,54'e kadar yükseltti.

Yağışların istenilen düzeyde olması, son 1 aylık periyotta İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranını yüzde 20 arttırdı.

Bugün itibarıyla barajlardaki mevcut su hacmi 751 milyon 786 bin metreküp seviyesine yükseldi.

Mevsim yağışlarının devam etmesiyle barajlardaki doluluk oranının daha da yükselmesi bekleniyor.

Elmalı ve Istranca barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kentin en büyük su kaynağı Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 87,21, Terkos Barajı'nda yüzde 94,17 ve Büyükçekmece Barajı'nda ise yüzde 83,36 seviyelerine yükseldi.

Yağışlar bu yıl barajlara 96 milyon 77 bin mekreküp su getirdi.

Kentte su sağlayan 10 barajın doluluk oranı ve mevcut su hacmi şöyle:

Baraj doluluk oranı mevcut su hacmi



Yüzde milyon metreküp

Elmalı 100 9,6

Istrancalar 100 6,231

Pabuçdere 99,3 56,334

Kazandere 96,09 16,743

Terkos 94,17 152,782

Ömerli 87,21 205,27

Darlık 89,06 95,742

B.Çekmece 83,36 124,155

Sazlıdere 70,68 62,717

Alibey 65,05 22,212