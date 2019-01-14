T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kar ve tipiye rağmen Kürtçe şarkılar söyleyerek yürüdüler

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi

14 Ocak 2019 02:46

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcı ve doğasever, kent merkezinde başlattıkları yürüyüşü, kar ve tipi altında kürtçe şarkılar söyleyerek 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde noktaladı.
Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenledi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcının katıldığı yürüyüş kent merkezinden başlayıp, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezin\'nde sona erdi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı 6 saat süren zorlu yürüyüşte dağcılar Kürtçe şarkı söyleyip gidiş-dönüş 24 kilometre yürüdü. CİSAD üyesi dağcılar, amaçlarının Hakkari\'nin dağlarını  ve kayak merkezine dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZHAKKARİ DHA HAKKARİ Cilo Sat GölleriBuzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği CİSADDerneğeMerga Bütan Kayak MerkeziHakkari Cilo Sat GölleriDerneğe üyeMerga Bütan Kayak MerkezinKarKürtçeCİSAD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24