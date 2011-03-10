-KAR VE TİPİ YOLLARI KAPATTI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Karayollarının bazı kesimleri yoğun kar yağışı ve tipi, bazı kesimleri yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü-Kütahya, Afyon-Bayat, Afyon-Seyitgazi, Emirdağ-Çifteler, Emirdağ-Bolvadin, Düzce-Akçakoca yolları kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Gazipaşa-Anamur yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 16.30-17.30 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapalı tutulacak. İyidere-Ardeşen yolunun Çayeli Şehir geçişinde yapılacak yaya üstgeçidi çalışmaları nedeniyle 18 Marta kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak. Bozüyük Çevre yolunun 0-1. kilometreleri arasında hızlı tren projesi kapsamında viyadük çalışmaları nedeniyle 16 Mayısa kadar sağ ve sol taşıma yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek. Mekece-Bozüyük yolunun 70-72. kilometreleri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 15 Marta kadar sağ taşıma yolu daraltılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mekece-Bozüyük yolunun 31-32. kilometreleri arasındaki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 21 Nisana kadar sağ taşıma yolu kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanacak. Bozüyük Çevre yolunun 9. kilometresinde Kütahya Kavşak Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle 31 Marta kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü düzenlenecek. İnönü-Kütahya yolunun 1. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında VK-30 Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle 30 Marta kadar sağ ve sol taşıma yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-Kütahya istikametinde servis yolundan gerçekleştirilecek. Bozüyük çevre yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki Sanayi Kavşak Köprüsü çalışmaları nedeniyle bugün sol taşıma yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak. Bozüyük çevre yolunun 4-5. kilometreleri arasındaki Otogar Kavşak Köprüsü genleşme derzlerindeki bakım çalışmaları nedeniyle 15 Marta kadar sağ taşıma yolunda şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mekece-Bozüyük yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki yol üstyapısındaki bozulmaların düzeltilebilmesi için sol taşıma yolu 26 Marta kadar kapatılacağından ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak. Mekece-Bozüyük yolunun 66-67. kilometreleri arasında TCDD tarafından yapılan hızlı tren projesi kapsamında VK-27 Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle 08 Nisana kadar sol taşıma yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü olarak düzenlenecek. Ankara-Gerede Otoyolu'nun TAİ ayrımı ile Akıncı Gişeleri arasındaki Ovaçayı Köprüsü'ndeki derz çalışmaları nedeniyle 17 Nisana kadar Ankara-İstanbul istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek. TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Kınalı Kavşağı arasında bulunan köprü ve viyadüklerde 30 Aralık 2011 tarihine kadar 09.00-17.00 saatleri arasında depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-9. kilometreleri ile 30-39 kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı tutulacak, aynı yolun 57-61. kilometreleri aynı gün ve saatlerde aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak. Marmaris-Gökova yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacaktır. Menemen-Manisa yolunun 0-15. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 14.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.