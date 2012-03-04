T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar ve tipi nedeniyle 975 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

04 Mart 2012 13:41

 

T24 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle 975 köy yolu ulaşıma kapandı.
 
Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ağrı'da eksi 16, Ardahan'da eksi 13, Erzurum'da eksi 10, Bayburt'ta eksi 9, Erzincan'da eksi 5, Iğdır'da eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da eksi 4, Bayburt'ta eksi 2, Erzincan'da 2, Iğdır'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı'da 530, Erzurum'da 333, Ardahan'da 112 olmak üzere toplam 975 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

 

ETİKETLER

Kartipi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24