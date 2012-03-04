T24 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle 975 köy yolu ulaşıma kapandı.



Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ağrı'da eksi 16, Ardahan'da eksi 13, Erzurum'da eksi 10, Bayburt'ta eksi 9, Erzincan'da eksi 5, Iğdır'da eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da eksi 4, Bayburt'ta eksi 2, Erzincan'da 2, Iğdır'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı'da 530, Erzurum'da 333, Ardahan'da 112 olmak üzere toplam 975 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.