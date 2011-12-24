Kar ve soğuk Türkiye'de

T24 - Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine girdi. Doğu'da yoğun kar yağışı devam ederken İstanbul güne sulu kar yağışı ile başladı. Yağışlar pazartesi günü etkisini kaybedecek. İstanbul'da fırtına hafifledi ancak bugün sert poyraz var. Yağış daha çok Anadolu yakasında sürecek. Akşam rüzgar ve yağışta zayıflama olacak. Sıcaklık 5 derece hissediliyor. Yarın ise en fazla 7 derece olacak.



Başkent Ankara'da sabah-öğle arası daha etkili olmak üzere kar yağışı var, yağış akşam zayıflayacak. Sıcaklık ise 2 dereceye indi. Gece -4 derece ölçülecek.



İzmir'de yağış kesilirken, hava hızla soğudu. Sıcaklık 9 dereceye indi. Rüzgar 3 gün sert ve soğuk esecek. Pazardan itibaren gökyüzü daha açık olacak.



Van'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı var. Sıcaklık en fazla 4 derece. Gece ayaz hafifliyor.





Yağışlar pazartesi günü yurdu terk edecek



Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde, hafta sonunda ise ülke genelinde 6-10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.



Yağışlı hava 26 Aralık Pazartesi günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra yurdu terk edecek.





