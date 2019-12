Kar ve soğuk şiddetini arttırıyor

T24 -

- 38 derece bekleniyor

Uyarı: Dışarı çıkmayın

Boğaz 1 saat kapandı

Kar kapattı metrobüs tıkadı

TEM kapandı

15-35 cm kar

İstanbul tipisi

Kadir

Topbaş: Ciddi bir buzlanma bekliyoruz

Vali Güler: 24 saat çalışıyoruz

Anında müdahale

Aynı yerde iki kaza

7 bin 136 ton tuz döküldü

6 kar kaplanı devrede

Buza karşı deniz suyu

Trakya’da elektrik yok

Elektrik yoksa kombiyi kapatın

Rüzgâr otobüsü şarampole yuvarladı

Vali dua etti, kar yağdı

Aşırı soğukta 2 kişi dondu

Turistler donuyordu

Mahsur kaldılar

Çığda kalan dağcılar anıldı

Aşırı yağış heyelanı

Tiyatro oyunları iptal

Kaydı beyin travması geçirdi

Onları unutmayın





Rusya Meteoroloji Dairesi ve Acil Durumlar Bakanlığı dün Türkiye’yi ilgilendiren iki uyarı bildirisi yayımladı. Bakanlık, önce Türkiye’yi de kapsayan bölgede kışın en soğuk günlerinin önümüzdeki hafta yaşanacağını, hafta başında Rusya’nın Karadeniz kıyısında sıcaklığın eksi 20’yi, perşembe günü de Türkiye sahillerinin eksi 15’i göreceğini duyurdu. Akşam saatlerindeyse, ikinci açıklama geldi ve Rus Acil Durumlar Bakanlığı, soğuk havanın hızlı ilerlediğini, beklenenden bir gün önce, çarşamba günü Türkiye sahillerine ulaşacağını duyurdu.Bugünden başlayarak ilk önce Rusya’nın Avrupa kesimini etkisi altına alacak Sibirya kökenli yüksek basınç, yarından itibaren kıtalararası azor akımını yenerek Karadeniz’e inmeye başlayacak. Rusya’nın Karadeniz’e yakın Voronej, Lipetsk ve Belgorod illerinde sıcaklık eksi 36 dereceye kadar düşecek. Salı günü Karadeniz’de çarpışacak olan iki hava akımı, fırtınayla birlikte soğuk havayı Türkiye’ye taşıyacak.Rusya’nın Avrupa kesiminde önümüzdeki hafta eksi 38 dereceyle düşük sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Acil Durumlar Bakanlığı, birkaç gün sürecek ayaza karşı yerel yönetimlerden şiddetli don olaylarına karşı şimdiden gerekli tedbirleri alınması talimatı verdi.Balkanlar ve Kafkasya ile Ukrayna’da hayat durdu. Romanya’da dün soğuk hava yüzünden üç kişi öldü. 65 yaşındaki evsiz bir adam yolun ortasında ölü bulundu. Yetkililer “Dışarı çıkmayın” açıklamasını yapsalar da, iki kişi de evlerinde soğuktan can verdi. Yükselen doğal gaz fiyatları halkı zorlayan bir başka faktör.İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışından köprüler etkilendi, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan Boğaz köprülerinde trafik aksayınca, Büyükşehir ekipleri köprüde çalışma yapma teklifinde bulundu. Teklif, Karayolları tarafından kabul edilmedi. Ancak trafik durma noktasına gelince, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri köprüde çalışmalara başladı. Kar kaplanı ve 10 araç bölgeye sevk edildi. Emniyet şeritlerinin işgal edilmesi nedeniyle araçlar köprüye ulaşmakta zorluk çekti. Köprülerde meydana gelen tıkanıklık şehir içi trafiğini etkileme noktasına geldi.” Bu arada görüş mesafesinin elverişsiz hale gelmesi üzerine İstanbul Boğazı yaklaşık bir saat çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Boğaz trafiği, görüş şartlarının normale dönmesi üzerine yeniden başladı.İstanbul’da dün yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma, kent trafiğini olumsuz etkiledi. Boğaziçi Köprüsü’ndeki buzlanma nedeniyle trafik yavaşlayıp kent trafiğini etkiledi. Bu arada bağlantı yollarında bir metrobüsün arızalanması ve diğer metrobüslerin de arkasında kalması nedeniyle yolcular büyük sıkıntı çekti. Bir çok yolcu yollarına yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.İstanbul önceki geceden itibaren yağmur, şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Şiddetli fırtına nedeniyle 28 çatı uçtu, 22 telefon ve elektrik direği ve 2 su kulesi yıkıldı, 16 ağaç devrildi. Bazı evlerin camları kırıldı. Bir çok yol kapandı. TEM Otoyolu Edirne istikameti, Hadımköy gişelerinden itibaren otomobillere kapatıldı, sadece büyük araçlarla ulaşım kontrollü yapılabildi. İDO feribot ve dış hat deniz seferleri ile, Haliç ve Bostancı vapur seferleri iptal edildi. Evsiz kalan 271 kişi belediyeye misafir edilirken, 66’sı memleketlerine gönderildi, durumu ağır olanlar da hastanelere sevk edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün hava tahminleri doğrultusunda kar yağışı Pazartesi akşamına kadar süreceği tahmin ediliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığının 5-10 cm, yüksek semtlerde ise 15-35 cm aralığında olacağı tahmin ediliyor” denildi.Kar ve şiddetli rüzgar İstanbul’da yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birleşerek, yüzlerine vuran kardan korunmak isteyenler şemsiyelerini açtı ama bu da çare olmadı. Çünkü çoğu şemsiye rüzgara karşı duramayıp, ters döndü. Taksim’deki bu genç kadın da rüzgar karşısında zor durumda kalanlardandı.Topbaş, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, cuma günü başlayan kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğini belirtti.İl genelinde sabaha kadar yapılan çalışmalarda, 4 bine yakın personelin çalıştığını anlatan Topbaş, 770 aracın, köy yollarının da içinde bulunduğu çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.Kadir Topbaş, donma tehlikesine karşı 428 vatandaşı sokaktan aldıklarını, bunlardan 6'sını hastaneye, 4'ünü de ailelerine teslim ettiklerini anlattı.Hastane ve ibadethane önleriyle üst geçitlerde temizlik çalışması yaptıklarına dikkati çeken Topbaş, şöyle konuştu:''Buralarda problem olduğunu düşünmüyorum, ama yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Köprü girişi, viyadük geçiş noktalarında elektronik ikaz levhalarımız var. Bu levhalar mutlaka takip edilmeli. Gizli buzlanmayı da düşünecek olursak, vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Kuru gördüğünüz asfaltlarda da gizli buzlanma olabilir. Bizim tavsiyemiz zincir yerine mutlaka kar lastiğinin edinilmesidir.''İstanbul Valisi Muammer Güler olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İl Afet ve Koordinasyon Merkezinin 24 saat çalışacağını belirtti. Güler, “Genel hayatı etkileyecek şekilde bir kar yağışı en son 2004’te yaşandı. ‘İlimizde ‘örtü’ teşkil edilecek bir kar yağışı son 3 yıldır görülmedi. Meteoroloji, bugün ve pazar günkü kar yağışlarının ‘örtü’ teşkil edecek tarzda yağacağını ve tipi şeklinde olacağını belirtti” dedi. Güler ayrıca, tipi şeklinde yağacak kar nedeniyle karayolu ve deniz yolunda aksamalar yaşanacağını belirtirken, şunları söyledi:Vatandaşlara, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. Mümkün olduğunca, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyoruz.Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. 24 saat boyunda İstanbul’un hemen her noktası kameralarla izleniyor ve en küçük bir aksaklıkta, anında müdahale edilmesi sağlanıyor.İstanbul Kağıthane’de aynı yerde yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde de Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, Gölbaşı-Konya yolunda buzlanma nedeniyle refüje devrildi. Biri ağır, yedi kişi yaralandı.İstanbul’da önceki geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7 bin 136 ton tuz ve 42 ton solüsyon kullanıldı. Trakya kesiminde başlayan kar yağışı nedeniyle öncelikle E-5 ve çevre yolları kontrol altına alındı. Bu bölgelerde kar yaşıyla tuz serpme ve solüsyon çalışması yapıldı.m Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmalarında, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünden 1632, itfaiyeden 1350, Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 359, Katı Atık Müdürlüğünden 134 olmak üzere toplam 3 bin 475 personelin görev yapıyor.288 kar küreme ve tuz serpme, 6 kar kaplanı, 149 küreme traktörü, 90 itfaiye kar küreme, 30 solüsyon tankeri, 76 küreme-greyder, 59 küreme-loder, 5 kombine, 20 vinç-kurtarıcı ve 47 kamyon-nakliye aracıyla hizmet veriliyor.Kar yağışından Çanakkale de nasibini aldı. Deniz ve kara ulaşımı olumsuz etkilenirken, yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı, vapur seferleri yapılamadı. Kuvvetli poyraz ve görüş mesafesinin düşük olması dolayısıyla Kepez-Eceabat, Kabatepe-Gökçeada, Lapseki-Gelibolu, Geyikli-Bozcaada ve Erdek-Marmara-Avşa araba vapuru seferleri zaman zaman durduruldu.Eceabat Belediyesi’ne ait ekipler gece boyunca greyderle köy yollarını açtı. Buzlanmaya karşı, vidanjörlerle denizden çektikleri tuzlu suyu yollara döktü.Bursa’nın, İstanbul, Ankara ve İzmir’le ulaşımını sağlayan kara yollarında ekipler, kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Yoğun kar yağışı özellikle Marmara Bölgesi’nde hayatı felç etti. İstanbul’un bazı bölgeleri ile Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a elektrik verilemedi. Enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a verilen elektrik kesildi. TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, Trakya’ya elektrik verilemediği söyledi. Trakya’da kendilerinden herhangi bir arızanın söz konusu olmadığını TEAŞ’ın ulusal elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle üç ilde birden saat 08.00’den itibaren elektrik verilemediğini söyledi.İstanbul’da da kar yağışı ile birlikte Avrupa yakasında yaşanan elektrik kesintisi vatandaşların tepkilerine neden oldu. İstanbul’un bir çok semtinde önceki gece saat 22.00 sıralarında başlayan kesintiler yüzünden kalorifer sistemleri çalışmadı, iletişim araçları kesildi. BEDAŞ yetkilileri arıza olan hatlarda çalışmalara başlandığını belirtirken, arzının ne olduğu konusunda bilgi vermediler. Beşiktaş, Fatih, Bayrampaşa, Şişli, Büyükçekmece’de kesintiler yaşandı. AKOM Boğaz geçişi enerji hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul’un bazı bölgelerinde 50 dakika süreyle elektrik verilemediğini açıkladı. BEDAŞ ve AYEDAŞ ekiplerinin arızayı kademeli olarak giderdiği ve kesinti olan bölgelere elektrik verilmeye başlandığı duyuruldu. Yapılan çalışmalar sonucu Avrupa yakasının yüzde 99’luk kısmına elektrik verildi.Elektrik kesintisi nedeniyle İstanbul metrosu Taksim - Atatürk Oto Saniye istasyonları arasında ulaşım zaman zaman aksadı. Elektrik kesintisi sırasında trenler istasyonlara aküler yardımıyla ulaştı. Vatandaşlar trenlerde kalmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Bu arada elektrik kesintileri, bazı bölgelerde su kesintilerine de yol açtı.AKOM (İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi) bazı bölgelerde doğalgaz kesintilerinin meydana geldiğine dikkat çekerek, “Vatandaşların elektrik kesildiğinde kombilerini mutlaka kapatmaları gerekiyor. Kapatılmadığı takdirde ani yüklenme ile bina girişlerinde bulunan regülatörlerde atmalar meydana gelebilir” diye uyardıİstanbul Silivri’de Edirne-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, saat 02.30 sıralarında, O-2 Otoyolu Kınalı Kavşağı’nını geçtikten sonra, aşırı rüzgar ve buz yüzünden kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık üç metre yuvarlanan otobüs ters döndü. İçinde personel dahil yedi kişi bulunan otobüste Neylan Güdük ile bebeği ve 30 yaşlarında bir erkek yolcu koltukların arasında sıkıştı. Otobüsün sürücüsü, muavin ve iki yolcu kendi olanaklarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak Neylan Güdük, bebeği ve diğer yolcuyu kurtarmak için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Hava sıcaklığının -4 derece olması ve yollardaki buz, kurtarma ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye önce Neylan Güdük’ü yaralı olarak kurtardı. Ancak Neylan Güdük’ün kucağındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. Yaralıyı almak için bekleyen bir ambulansın açık olan arka kapısı aşırı rüzgar yüzünden kırıldı..Van’ın Gevaş İlçesi’nde kış turizmini canlandırmak amacıyla yapılan Abalı Kayak Merkezi açılışa hazırlanıyor. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak tarafından 31 Ocak’ta açılması planlanan tesislerde dün Van Valisi Münir Karaloğlu incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, “Daha önce tesisimiz yoktu karımız vardı. Şimdi tesisimiz var karımız yok. İnşallah kar da geliyor. Ankara’yı geçti” dedi. Karaloğlu, karın hiç bulunmadığı tesislerde ‘Yarabbi kar’ diye dua etti. Duanın hemen ardından da kar yağmaya başladı. Vali, “Yarabbi gayretimizi görüyorsun. Müthiş bir şey” diyerek karın yağışını alkışladı.Aşırı soğuklar nedeniyle Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi’nde İsmail Gültaş (75), Aydın’ın Bozdağan İlçesi’nde de Kore Gazisi Nuri Turhan (81) donarak öldüler.m Kırklareli’de sokakta donmak üzere olan Celal Kartaltepe (65), gece polis merkezinde misafir edildi. Sokakta yaşayan Hatice Caner de (53) Kırklareli Devlet Hastanesine sığındı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ekipleri, sokaklarda yaşayan 253 vatandaşı otel ve spor salonunda misafir ediyor.Kayseri’de önceki akşamdan beri etkisini gösteren lodos nedeniyle 10’u çocuk 63 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Bolu Kartalkaya’da bir otelde tatilciler ve personel olmak üzere 16 kişi ilk tahminlere göre karbonmonoksit gazından zehirlendi.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya’da hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye’yi Bulgaristan’a bağlayan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu zaman zaman ulaşıma kapandı. Çok sayıda TIR ve otomobil ile sınır kapısında nöbet değişimine giden, içinde 8 memurun olduğu polis minibüsü mahsur kaldı. Mahsur kalanlar 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Bulgaristan’ın isteği üzerine araçlar Kapıkule Gümrük Kapısı’na yönlendirildi.m Tekirdağ’dan Malkara, Şarköy, Muratlı, Hayrabolu yolları da kar nedeniyle kapandı. Kapalı olan Kırklareli Vize, Pınarhisar yollarını açma çalışmaları sürdürülüyor. Tekirdağ-Malkara Karayolu’nda yoldan çıkan Bulgaristan plakalı bir TIR şoförü saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yine Malkara yolunda otomobilleri ile yoldan çıkan İtalyan çift donma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar avlanmaya çıkamadı, feribot seferleri iptal edildi.Ederemit-Yenice kara yolu da yoğun kar yağışından nasibini aldı. Kar yüzünden 6’sı yolcu otobüsü 16 araç yolda mahsur kaldı. Soğuk nedeniyle araçlardan çıkamayan yolcular, belediyelere ait iş makinelerinin çalışması sonucu kurtarıldılar. Bazı yolcular ise misafirhanelere sığındı.Gümüşhane’nin Torul İlçesi’ndeki Zigana Dağı’nda geçen yıl 25 Ocakta çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için Trabzon’da anma töreni düzenlendi. Türkiye Dağcılık Federasyonunca organize edilen anma yürüyüşüne, çığda ölen dağcıların yakınlarının yanı sıra Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerif Özgür ile 36 ilden 136 dağcı katıldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplanan grup, Türk bayrağı ve “Kalbimizdesiniz’ yazılı pankart eşliğinde Atatürk Alanı’ndaki Meydan Parkı’na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle demir ve kara yolu ulaşıma kapandı. Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay, ilçeye bağlı Kapıdere Köyü Kumlu mevkisinde büyük çaplı bir heyelan oluştuğunu belirtti. Olay yerinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Atay, heyelan nedeniyle Gölbaşı-Elbistan kara yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Heyelanda demiryolunun da zarar gördüğünü anlatan Atay, günde ortalama 20 trenin geçtiği demir yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti, şunları söyledi: “Malatya Valiliğine konuyla ilgili bilgi verdik, bölgeye ekipler gönderilerek yapılacak çalışmalarla ilgili karar alınacak. Şu an ciddi yağışın da hakim olduğu bölgede geniş çaplı bir toprak kayması söz konusu. Sevindirici olan ise heyelanın oluştuğu sırada bölgeden tren veya araç geçişi olmasıdır.”İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bugün oynanacak olan çocuk oyunları ve matineler dahil olmak üzere tüm oyunlarını olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.Ordu’nun Mesudiye ilçesi Kayalar Mahallesi’nde oturan 13 yaşındaki Eren Dolu, buzda düştü. Mesudiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Dolu’nun, başının çeşitli yerlerinde yarılmalar oluştuğu ve beyin travması geçirdiği belirlendi.Karakış ister İstanbul’da, ister Sarıkamış’ta olsun, en çok yaban hayatını vuruyor. Özellikle de kent yaşamına alışmış kuşları. Bir damla su, bir parçacık yem, kışın onlara yetip de artıyor bile. Pencerenin pervazına dökülen bir avuç yem, kimbilir kaç kanatlının hayatını kurtarıyor... Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da, kent çevresindeki yaban hayatı korumak amacıyla kuşlara yem atılıyor. Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ndeki sevimli mi sevimli anne ve yavru köpekler de aynı ilgiyi bekleyenlerdin...