Kar ve soğuk protestocuları durdurmadı; Belarus'ta binlerce kişi yine sokağa çıkıp Lukaşenko'nun istifasını istedi

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Belarus'ta karlı havaya rağmen bir kez daha binlerce protestocu sokaklara çıkıp Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifasını istedi.

İnsan hakları grubu Viasna, bir kez daha Minsk'te onlarca protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

Başkent Minsk'te geçen aylarda alışıldığı gibi yine pazar günü şehir merkezine giden yollar polis tarafından kapatıldı ve çeşitli noktalara çevik kuvvet araçları yerleştirdi ancak bu sefer metro istasyonları kapatılmadı ve internet kesilmedi.

Protestocular geçen haftalarda olduğu gibi polis müdahalesini zorlaştırmak için dağınık protestolar düzenledi. Muhalif haber sitesi Nasha Niva'nun aktardığına göre Minsk ve banliyölerinde en az 100 eylem düzenlendi.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, "baskı, şiddet ve soğuğa" rağmen sokağa çıkan protestoculara teşekkür etti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı. Batı ülkeleri seçimlerin sonucunu tanımadı.

Seçimlerin akabinde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.