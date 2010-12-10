Kar ve soğuk hava yarın Marmara'dan yurda giriyor

T24

Edirne'de sis

Edirne'de bugün hava sıcaklığı en yüksek 18, en düşük 8 derece, Kırklareli'nde en yüksek 17, en düşük 5 derece, Tekirdağ'da en yüksek 19 en düşük 4 derece tahmin ediliyor.Bölgede ani hava sıcaklığı değişikliklerinin ardından Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı, Tekirdağ'da da hafif kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarındaki büyük değişiklik Marmara'daki bir çok ilde de kar yağışını getiriyor.Edirne'de son günlerde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarına bağlı olarak akşam saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam 21.00 itibariyle etkisini artıran sis, zaman zaman öğle saatlerine kadar etkisini sürdürüyor.Trafikte görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşüren sis, seyir halindeki sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor.Yetkililer, sisli havalarda sürücü ve yayaları dikkatli olmaları, kurallara mutlaka uymaları ve kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıyor.