T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar ve soğuk hava yarın Marmara'dan yurda giriyor

Yarın Trakya'da hava sıcaklıkları 10 - 15 derece düşüş gösterecek.

10 Aralık 2010 02:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın Trakya'da hava sıcaklıkları 10 - 15 derece düşüş gösterecek. Sıcaklıklardaki ani düşüş bölgeye beraberinde kar yağışını da getirecek.



Edirne'de bugün hava sıcaklığı en yüksek 18, en düşük 8 derece, Kırklareli'nde en yüksek 17, en düşük 5 derece, Tekirdağ'da en yüksek 19 en düşük 4 derece tahmin ediliyor.

Bölgede ani hava sıcaklığı değişikliklerinin ardından Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı, Tekirdağ'da da hafif kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarındaki büyük değişiklik Marmara'daki bir çok ilde de kar yağışını getiriyor.


Edirne'de sis

Edirne'de son günlerde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarına bağlı olarak akşam saatlerinde başlayan sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam 21.00 itibariyle etkisini artıran sis, zaman zaman öğle saatlerine kadar etkisini sürdürüyor.

Trafikte görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşüren sis, seyir halindeki sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor.

Yetkililer, sisli havalarda sürücü ve yayaları dikkatli olmaları, kurallara mutlaka uymaları ve kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24