Kar ve buzlanma 75 bin ağaca zarar verdi

Eskişehir'de, kış mevsiminde kar ve buzlanma nedeniyle ormanlık bölgede bulunan 75 bin sarıçam ağacının zarar gördüğü açıklandı.



Orman Bölge Müdürü Sıtkı Küçüköz, havaların ısınmasıyla birlikte Eskişehir'in Mihalıççık ve Alpu ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çatacık Ormanları'nda mühendislerin ve teknik elamanların yaptığı araştırmada binlerce ağacın kış şartlarından dolayı zarar gördüğünün belirlediklerini söyledi.



Türkiye'nin en güzel sarıçam ağaçlarının bulunduğu Çatacık Ormanları'nda yaklaşık 75 bin ağacın ağır kış şartlarında zarar gördüğünü belirten Sıtkı Küçüköz, kırılan ve kökünden sökülerek devrilen ağaçların ormanlık bölgeden kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Küçüköz şunları söyledi:



``Bin 620 rakımdaki Çatacık Ormanları Türkiye'nin en güzel sarıçam ağaçlarının bulunduğu bölgedir. Bu bölgede 1993 yılından bu yana 3'üncü kez ağaçların zarar görmesi olayı ile karşılaşıyoruz.



Kışa girerken kar yağmadan önce yağmurun başlaması ve ıslak ibrelerin üzerine karın tutulması, arkasından gelen şiddetli bir don ve ağaçlar üzerindeki buz yüklemesi olayı esas olarak ormanların zarar görmesindeki birinci nedendir. İkinci neden de yoğun sisli günlerde üzerindeki buzlanma nedeniyle 3 milim kalınlığında telefon teli 8-10 santim kalınlığında olur.



Bu meteorolojik olayda, ağaçlardaki buz yüklenmesinin üzerine hafif bir rüzgarın olması ağaçlara zarar verir. Bu durumda tabanı don toprağı sertse ağaç yarı yerinden kırar. Toprağı gevşek olan ağaç ise bu tür durumlarda kökünden sökülerek devrilir. Kırılan, zarar gören ağaçların, ormanlık alandan çıkarılması gerekir. Çünkü kabuk böceği tehlikesi var. Bunun için zarar gören ağaçları ormanlık bölgeden çıkarma çalışmalarımız sürüyor. Ormanlık bölgede kış şartlarında zayıf ağaçlar yok oluyor, güçlüler ayakta kalıyor. Biz bu yıl, Eskişehir'e 6 milyon fidan dikeceğiz.'' (DHA)



