Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde mankenler, kar üzerinde mayo tanıtımı yaptı.



Mayo firmasının Akdeniz Bölge Temsilcisi Aydın Özek, 2009 yaz kreasyonunu soğuk bir ortamda tanıtmak istediklerini söyledi.



Davraz'daki otelden davet gelmesi üzerine tanıtım için burayı tercih ettiklerini belirten Özek, Davraz'ın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.



Özek, 2009 yaz kreasyonunda canlı renklere yer verdiklerini, mayo ve bikinilerde bu yıl morun hakim olduğunu bildirdi.



Organizasyonu sağlayan Davraz'daki otelin işletmecisi Ahmet Taş ise Davraz'ın tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.



Davraz'ın ünlü kayak merkezlerinden hiçbir eksiği bulunmadığına işaret eden Taş, "Davraz, gerek kar kalitesi gerekse pistleri açısından ideal bir kayak merkezi. Tek eksiği yeterince tanıtılmamış olması. Bu tür organizasyonların tanıtıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.



Herkesin hayatında en az bir kez Davraz Kayak Merkezi'ni ziyaret etmesi gerektiğini savunan Taş, gelecek yıl Davraz'a 300 yatak kapasiteli otel yapacaklarını söyledi.



Davraz'da 2 bin metre rakımda mayo ve bikini tanıtımı yapan mankenler Lara Sura, Anna Yurlova, Anastasieya Ayaz, Ece Kaya ve Pınar Yılmaz önce şömine önünde, ardından da eksi 5 derece soğukta kar üzerinde mayolarla poz verdi.



Mankenler, çalışmanın ardından mangal partisine katıldı.



(AA)

