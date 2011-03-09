-KAR UÇAK SEFERLERİNİ DE ENGELLEDİ İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Onur Air'in bazı iç ve dış hat seferleri iptal edildi. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle THY'nin TK-2654 İstanbul–Erzincan, TK-2602 İstanbul-Diyarbakır, TK-2050 İstanbul-Eskişehir, TK-2032 İstanbul-Konya, TK-2576 İstanbul-Denizli ve Onur Air'in 8X-032 İstanbul-Diyarbakır seferleri karşı meydanlardaki elverişsiz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Bu arada, THY'nin TK-1845 İstanbul-Atina ve TK-1043 İstanbul-Bükreş seferleri de karşı alanlardaki olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarında bir sorun yaşanmazken, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.