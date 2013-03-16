Kar Türkiye'ye geri geldi, Türkiye'nin batısı beyaza büründü

İstanbul’da gece yarısından itibaren kar etkili olmaya başladı. Gün aydınlandığında İstanbullular beyaz örtü karşılaştı.

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul’un birçok noktasında saat 04.00 sıralarında kar yağışı görüldü. Taksim Meydanı’nda ve Cevizlibağ’da kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan kar ile birlikte yollarda oluşan su birikintileri yüzünden zor anlar yaşadı.

Park halindeki araçların üzerinde kar tuttu. Trafikteki araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Anadolu yakasında Çamlıca tepesi ve Altunizade de bazı yollar karla kaplandı. Kar yağışı etkisini kaybetse de bazı İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla devam ediyor.

Sabah evlerinden çıkanlar, “Beklemiyorduk, sürpriz oldu" dedi. Kar çok şiddetli yağmasa da birçok alanı beyaza bürüdü.

Kar küreme ve tuzlama araçları çıkarıldı

Başakşehir, Küçükçekmece ve Kayaşehir'de kar yağışının lapa lapa olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tedbir amaçlı olarak kış çalışma araçlarını ana yollara çıkardı.

Meteoroloji sağanak demişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul genelinde lokal kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini ve bu yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını vb.) ilgilileri ve vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Türkiye genelinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar, Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Yozgat ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı bölgelerde hissedilir olmak üzere (6 ila 12 derece), ülke genelinde azalması bekleniyor.

RÜZGÂR: İç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 Km/S) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Orta Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Yozgat ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Ani sel, yerel su baskını, yıldırm, yerel dolu yağışı, toprağın doygun ve havzalarda yüksek doluluk oranının olduğu bölgelerde taşkın riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 Km/S) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Ulaşımında aksamalar, Soba ve Baca gazı zehirlenmeleri vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımını beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (düşük görüş mesafesi, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANİ KAR ERİMELERİ VE HEYELAN UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu kesimlerde ani kar erimeleri beklendiğinden, heyelan, ani sel, taşkın ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

BİLECIK Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 9

BURSA Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 11

EDİRNE Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İSTANBUL Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. 5

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah ve öğleden sonra İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı, zamanla Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 11

DENİZLİ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İZMİR Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 13

KÜTAHYA Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 9

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

ADANA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

ANTALYA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

ISPARTA Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

OSMANİYE Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olarak (30-60 Km/S) esmesi ve toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. 12

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 12

KIRŞEHİR Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 13

NEVŞEHİR Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. 13

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 11

DÜZCE Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 15

KASTAMONU Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 14

ZONGULDAK Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Çorum ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat ile gece saatlerinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kar örtüsünün bulunduğu kesimlerde ani kar erimeleri beklendiğinden heyelan, ani sel, taşkın ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYBURT Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14

ORDU Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 16

SAMSUN Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 13

TRABZON Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; gece saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin batısında kuvvetli olarak (30-50 Km/S) esmesi ve toz taşınımının görülmesi bekleniyor. Kar örtüsünün bulunduğu kesimlerde ani kar erimeleri beklendiğinden heyelan, ani sel, taşkın ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 17

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

HAKKARİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu 14

VAN Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 Km/S) esmesi ve bölge genelinde toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu 19

KİLİS Parçalı ve çok bulutlu 20

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu 23