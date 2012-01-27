Kar sınırı geçti, dikkat



T24- Türkiye, dün akşam itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Büyükşehir Belediyesi kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı için alarma geçti. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamasını istedi.







Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Marmara, Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi. Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması ve alternatif güzergâhların kullanılması önerildi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugün etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının zaman zaman şiddetli ve fırtına şeklinde olacağını belirtiyor.





Meteorolojinin uyarısıyla AKOM, alarma geçti. Karlı hava koşullarıyla 870 araç ve iş makinesi, 2406 personelle mücadele edilecek. Mücadele için 127 bin 311 ton tuz, 1800 ton solüsyon hazır bekletiliyor. İlçe belediyelerine ihtiyaçları durumunda tuz takviyesi yapılacak.





Daha rahat ve güvenli bir trafik akışı için vatandaşların kar lastiği kullanmasını öneren yetkililer, Avrupa ülkelerinde zincir kullanılmadığı, zincirin asfalta büyük zarar verdiği ve maddi kayıplara neden olduğunu vurguladı. Yetkililer, vatandaşları emniyet şeritlerini işgal etmemeleri konusunda da uyardı.



Edirne bembeyaz





Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne’de öğleden sonra yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Bulgaristan’a geçişi sağlayan Kapıkule Sınır Kapısı ile Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkili oldu.





Romanya’da 900 kişi mahsur



Romanya’da çarşamba günü başlayarak 24 saatte 1 metreye ulaşan kar, binlerce insanın yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Polis ve askerler, 1300 yolcuyu kurtarabilirken 900 kişinin daha kurtarılmayı beklediği belirtildi. Karayolları trafiğinin kapatıldığı ülkede yalnızca iki otoyol kullanıma açık bırakabildi. Meteoroloji birimleri bugün sıcaklığın eksi 20 dereceye düşeceğini açıkladı.



