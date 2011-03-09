Kar şiddetleniyor birçok ilde okullar tatil edildi

T24 - Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, aralıklarla devam eden kar yağışının bu akşam ve gece öncelikle İstanbul'un Anadolu yakasında ardından da il genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının bu akşam ve gece boyunca öncelikle Anadolu yakası, ardından da il genelinde kuvvetlenmesinin beklendiğini ifade ederek, kentteki kar yağışının yarın akşama kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’da bu sabah ölçülen en düşük sıcaklıkların Sarıyer, Kartal ve Eminönü’nde sıfır, Samandıra, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Florya’da eksi 1 ve Çatalca’da eksi 3 olduğunu bildirdi.

Kar kalınlıklarının Kartal’da 3, Çatalca’da 4, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 8 santimetre olarak ölçüldüğünü dile getiren Yıldırım, "İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışının, bu akşam ve gece öncelikle Anadolu yakasında ardından da il genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Kar yağışı yarın akşama kadar sürecek" dedi.

Yıldırım, kar yağışının yarın yine aralıklarla devam edeceğinin ve akşama kadar süreceğinin tahmin edildiğini bildiren Yıldırım, cuma gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini ve havaların ısınmaya başlayacağını söyledi.

Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yarın aralıklı kar yağışlı eksi 1-3, cuma günü parçalı bulutlu 0-7, cumartesi günü parçalı az bulutlu 2-10 ve pazar parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli 4-12 derece olacağını kaydetti.

Mustafa Yıldırım, poyraz fırtınasının da yarın İstanbul’da etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade ederek, bu gece ve yarın İstanbul’un başta yüksek kesimlerinde olmak üzere görülecek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



İstanbul beyaza büründü

Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Karla birlikte etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman 50 km. bulurken, evelerin çatıları bazı ana yollar ve ara sokaklar bembeyaz oldu.

Kar kalınlıkları; Şile, Beykoz, Ağva, Silivri ve Binkılıç'ta: 15-20 cm, Beylikdüzü, Halkalı, İkitelli, Zekeriyaköy, Çamlıca, Pendik, Kartal, Tuzla:8-12 cm, GOP, Ümraniye, Çekmeköy, Bostancı :4-7 cm, Taksim, Beşiktaş, Eminönü, Kağıthane: 3 cm * Dün sabah saat 07.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar karla mücadele çalışmalarında 4 bin 24 ton tuz 32 ton solüsyon kullandı.



AKOM'dan uyarı

İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre İstanbul da bugün ve yarın da karlı hava etkili olacak. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. AKOM ekipleri sabaha kadar ana arterler ve katılım noktalarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü" denildi.



E-5 kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Kartal Köprülü kavşağında meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 yolu Emniyet yetkilileri tarafından ikinci bir kaza olmaması için bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerindeki hasarlı araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı" ifadesi yer aldı.



Kar kalınlıkları

İstanbul'un bugüne de kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışıyla başlandığı belirtilen açıklamada kar kalınlıkları ise şu şekilde belirtildi: Şile, Beykoz, Ağva, Silivri ve Binkılıç'ta: 15-20 cm, Beylikdüzü, Halkalı, İkitelli, Zekeriyaköy, Çamlıca, Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12 cm, G.O.Paşa, Ümraniye, Çekmeköy, Bostancı: 4-7 cm, Taksim, Beşiktaş, Eminönü, Kağıthane:3 cm



Perşembe akşamına kadar sürecek

Karın perşembe günü akşamına kadar süreceği kaydedilen açıklamada, "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kar yağışının aralıklarla Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi ve sonrasında İstanbul'u terk ederek yerini ılıman havaya bırakması bekleniyor" denildi.



Kullanılan solüsyon

Kullanılan solüsyon miktarı ise şöyle ifade edildi: "Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saat 07.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar karla mücadele çalışmalarında 4 bin 24 ton tuz 32 ton solüsyon kullandı" Ayrıca kimsesiz 233 vatandaşın Tevfik Aydeniz Spor tesisi ve otelde misafir edildiği belirtildi.



Antalya'da kar sevinci



Antalya'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kepez ve Döşemealtı İlçesi'ni beyaza bürüyen kar evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı. Antalyalılar, il girişindeki 'Antalya' tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Antalya'da bugün sabah saat 07.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve 3 dereceye düşen hava sıcaklığı, il merkezindeki yerini sulu kar yağışına bırakırken, çok az rakım farkı bulunan Kepezüstü Mevkii'nde de lapa lapa kar yağdı. Denizden 39 metre yükseklikteki Antalya'nın Burdur yönündeki girişinde bulunan merkez ilçeleri Kepez ve Döşemealtı, yağan karla birlikte beyaza büründü. Evlerinden çıkan öğrenciler ve işlerine giden vatandaşlar bir anda bastıran karı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cadde ve sokakları kaplayan karı gören Antalyalılar, dakikalarca kar topu oynadı. Vatandaşlar yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak kar yağışını müjdeledi. İl girişindeki 'Antalya' tabelası, hatıra fotoğrafları için fon oluşturdu.







Başkent kara teslim oldu

Başkentte kar yağışı sebebiyle ulaşım felce uğradı. Şehrin birçok cadde ve sokağında trafikte aksamalar olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı, kar kürüme ve yol tuzlaması yapan ekipler yetersiz kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de belediyenin yetersizliğinden yakınan bir vatandaşa ‘Yollar tuzlu. Tat yala" diye cevap yazdı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve Çankaya, Keçiören, Gölbaşı, Dikmen ve Batıkent'te hayatı felç eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerine saatlerce ulaşamadı. Toplu taşım araçlarının da çalışamadığı başkentte vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Son 10 yılın en etkili kar yağışını gören Ankara'da vatandaşlar belediyelerin çalışmalarını yetersiz bularak eleştirdi.

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde trafiği olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yetkililer ise kentte 52 adet kar kürüme ve tuz atan araç (unimog), 19 adet önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 27 adet greyder, 35 adet kepçe, 21 adet loder, 19 adet dozer ve bin 103 kişilik personelle çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, Başkent'te sürücülerin mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve çıktıklarında zincir takmaları gerektiği yönde uyarıda bulundu.



Okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa ve Karaman'daki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bursa'da dünden itibaren aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle trafikte olumsuzluklar görülünce Valilik, bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesine karar verdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Karaman'da da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Ankara Valiliği, aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti.

Kastamonu'nun sahil kesimindeki İnebolu, Bozkurt, Küre'de bugün ve Çatalzeytin İlçesi'nde ise bugün ve yarınilçelerinde okullar tatil edildi.

Eskişehir'de Mihalıççık, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Afyonkarahisar'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İhsaniye İlçesi'nde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

Isparta il genelindeki okullar yarın (çarşamba) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Çanakkale'nin Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar, yarın (çarşamba) için 1 gün tatil edildi.

Denizli’de Bekilli, Kale ve Çivril ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile Babadağ İlçesi’ne bağlı Mollaahmetler Köyü’ndeki ilköğretim okulu, yarın (çarşamba) 1 gün süreyle tatil edildi.

Çankırı, Bursa, Karaman, Kırıkkale, Burdur ve Çorlu'da kar tatili var. Çankırı'da kar tatili

Çankırı'da devam eden şiddet kar yağışı nedeniyle, Çankırı Valiliği İlköğretim ve orta öğretim okullarının yanı sıra devlet dairelerinde çalışan engelli vatandaşlara yarın (Çarşamba) bir günlük tatil ilan edildi.