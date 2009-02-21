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Kültür-Sanat

'Kar' romanı tiyatro sahnesinde

Almanya Freiburg Tiyatrosu'nun Orhan Pamuk'un "Kar" romanından uyarladığı oyun, İstanbul'da sahnelenecek.

21 Şubat 2009 02:00

Almanya Freiburg Şehir Tiyatrosunun Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "Kar" romanından uyarladığı oyun, İstanbul'da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetmenliğini Sandra Strunz'un yaptığı oyun, 23-24 Şubat tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde sergilenecek.

Oyunda, Frankfurt'ta yaşayan bir yazarın, siyasi içerikli bir konu hakkında araştırma yapmak için Anadolu'ya, Kars'a gelmesinin ardından yoğun kar yağışı nedeniyle bu kentte mahsur kalıp, kendini fikir çatışmalarının ortasında bulması işleniyor.

Almanya'da Türkçe üst yazıyla oynanan ve büyük ilgi gören oyun, ücretsiz olarak iki saat aralıksız sahnelenecek. Oyunun ardından yönetmen, dramaturg ve oyuncuların katılımıyla halka açık bir söyleşi de yapılacak.

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