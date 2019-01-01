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Kar nedeniyle yolda kalan ambulansı jandarma kurtardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da KOAH hastası kadını hastaneye götürürken kar nedeniyle yolda kalan ambulans, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

01 Ocak 2019 15:57

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da KOAH hastası kadını hastaneye götürürken kar nedeniyle yolda kalan ambulans, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ merkeze bağlı Harput Mahallesi\'nde KOAH hastası kadının rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulunuldu. Sağlık ekipleri hasta kadını ambulansa alarak, hastaneye getirmek için yola çıktı. Kuyumcukent bölgesinde ambulans kar nedeniyle yolda kaldı. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzere bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, kar nedeniyle yolda kalan ambulansı, çevresindeki karı kürekle temizleyerek kurtardı. Ambulansın kurtarılmasıyla hastan kadın hastaneye yetiştirildi.

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