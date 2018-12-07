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Kar nedeniyle kapanan Çorum-Kastamonu yolu açıldı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)-ÇORUM’un İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

07 Aralık 2018 14:13

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)-ÇORUM’un İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan Çorum-Kastamonu yolu, ulaşıma yeniden açıldı.
Çorum-Kastamonu karayolu, Elmalı Bel mevkisi Karagöz sapağında gece saatlerinde aniden bastıran ve yer yer 15 santimetreyi bulan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı. Jandarmaya gelen telefon ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye sevk edilen iş makineleriyle başlatılan 1 saatlik çalışmayla kapanan yol ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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