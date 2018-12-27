Kar nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu İç Anadolu, Marmara, Orta Karadeniz'deki birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Bugün de akşam saatlerine kadar birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürdü. Yüz binlerce öğrenci okulların yarın tatil olup olmayacağını merakla beklerken, 5 ilden müjdeli haber geldi.

Bingöl'de okullara kar tatili

Bingöl’de yarın merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili oldu.

Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Öte yandan Valilik tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi.

Çorum'da okullar kar nedeniyle tatil edildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'da okullara kar tatili

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye’yi etkisi altına alırken, Adana’ya 190 kilometre uzaklıkta bulunan Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Tufanbeyli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün ve yarın da aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığının gündüz -1 derece gece ise -3 derece olacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta okullar tatil

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince karla mücadele çalışmaları kapsamında, Yedikuyular Kayak Merkezi başta olmak üzere Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerinde kar temizleme çalışması yapılıyor.

Şehir merkezinde belediye ekipleri, olası kar yağışına karşı ana caddelerde ve önemli noktalarda anında müdahale için hazır bekletiliyor.

Gümüşhane’de okullara kar tatili

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışının ardından il genelindeki tüm okullarda Perşembe günü eğitime bir günlük ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda il merkezi ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 27 Aralık Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya'da kar tatili için resmi açıklama yapılmadı

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba tatil edilirken, Konya’yı çevre illere bağlayan karayolları ulaşıma kapatıldı.

Konya Valiliği, okulların Perşembe günü tatil olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bugün Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama bekliyor. Kayseri Valiliği, kar tatili konusunda ise henüz açıklama yayınlamadı.

Çarşamba günü 28 ilde eğitime ara verilmişti

Yurt genelinde 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Kırşehir, Karaman, Tokat, Aksaray, Konya, Yozgat, Amasya, Kırıkkale, Çankırı, Uşak ve Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya'da ise Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

Denizli'de Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçeleri ile Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eğitime bugün için ara verildi.

Bolu'nun Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken Tunceli'nin Ovacık, Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ile Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.