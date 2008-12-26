Kar maskeli tecavüz çetesi

Altı ay içinde 11 kadını sevgilileri veya eşlerinin yanından silah zoruyla kaçırarak tecavüz eden kar maskeli üç şüpheliden Berhan U., silahlı çatışma sonrası yakalandı. Berhan U., "Eğer yakalamasaydınız devam edecektik. Bu işten zevk alıyorduk" dedi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ankara’yı dehşete düşüren tecavüzler zinciri, haziran ayında Çankaya’da piknik alanı olarak kullanılan ormanlıkta meydana geldi.



29 yaşındaki M.S. ile 32 yaşındaki sevgilisi Y.K., otomobil içinde otururken kar maskeli üç kişi etraflarını sardı. Y.K.’yı silah zoruyla arabadan indiren saldırganlar, cebindeki paraları aldıktan sonra ellerini bağlayıp bagaja kilitlediler. M.S.’yi kendi otomobillerine bindirip bir eve götüren üç saldırgan, genç kadına tecavüz etti ve çıplak halde Ankara-Samsun yoluna bıraktı. Üç saldırgan, temmuz ayında üç kadına, eylül ayında dört kadına, kasım ayında ise iki kadına tecavüz ederek kayıplara karıştı.



Maskeyi çıkardı yakalandı



20 Kasım’da ise Samsun yolu üzerinde otomobil içinde sevgilisi G.O. (30) ile oturan M.E.’yi (34) silah zoruyla araçtan indiren aynı kişiler, kendilerine direnince sevgilisinin gözleri önünde kafasına tek kurşun sıkarak öldürdü. M.E.’nin cebindeki iki bin YTL’yi alan saldırganlar, G.O.’ya olay yerinde tecavüz ettikten sonra kaçtı.



Jandarma şüphelileri ararken, 21 Aralık’ta TBMM Hatıra Ormanı’nda Z.Y., sevgilisi O.A. ile gezerken saldırıya uğradı. Önce dövülen ardından parası alınan O.A., silah zoruyla kendi arabasının bagajına kilitlendi.



Kaçırılan ve tecavüz edilen Z.Y., kar maskelerini çıkaran saldırganların yüzlerini gördü. Diğer tecavüz olaylarında olduğu gibi çıplak halde yol kenarına bırakılan Z.Y., jandarmaya saldırganların eşkalini verdi.



Z.Y., jandarmada kendisine gösterilen resimlerden üç tecavüzcüyü teşhis etti. Jandarma, eşkali belirlenenlerden Berhan U.’nun kasım 2007’de hırsızlık suçundan yattığı Sincan Cezaevi’nden firar ettiğini belirledi. Sivil ekipler, şüpheliyi önceki akşam Gölbaşı’nda otomobiliyle seyir halindeyken sıkıştırdı. "Dur" ihtarına uymayan BerhanU., jandarmayla silahlı çatışmaya girdikten sonra yakalandı.



Çatışmada BerhanU. ile aynı araçta bulunan S.Ç. (40) de gözaltına alındı. Evli olan Berhan U., jandarmadaki ifadesinde tecavüzleri itiraf etti. Aynı yurtta büyüyen S.K. (28) ve F.D. (28) isimli iki arkadaşıyla birlikte her şeyi yaptıklarını anlatan şüpheli, diğer iki arkadaşının da kendisi gibi evli olduğunu söyledi. Özellikle ormanlık alanlarda gezen ya da otomobil içinde oturan çiftleri tercih ettiklerini anlatan Berhan U.’nun, "Gaspettiğimiz paralarla evlerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Tecavüzlerde kullandığımız evin kirasını da bu yolla ödedik. Eğer yakalamasaydınız, tecavüzlere devam edecektik. Bu işten zevk alıyorduk" dediği öğrenildi.



Üzerinde sahte kimlikler de bulunan Berhan U.’nun çatışmada kullandığı tabancanın, M.E.’nin öldürülmesinde kullanılan silah olduğu ortaya çıktı. Jandarma, şüphelilerin çevre illerde de tecavüz olaylarına karıştıkları bilgisine ulaştı. 20’ye yakın tecavüzü gerçekleştiren diğer şüpheliler S.K. ve F.D. aranıyor.

