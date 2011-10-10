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Kar maskeli soyguncular yakalandı KONYA (A.A)

10 Ekim 2011 13:48

-Kar maskeli soyguncular yakalandı KONYA (A.A) - 10.10.2011 - Konya'da ellerinde bıçak ve silahla girdikleri akaryakıt istasyonunda çalışanlardan birini yaraladıktan sonra paralarını alan kar maskeli iki kişi kısa süre içinde yakalandı. Soygun anı istasyonun güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, otomobille Konya-Karaman karayolundaki bir akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli iki kişi, ellerindeki bıçak ve silahla çalışanları etkisiz hale getirdi.  Silah doğrulttuğu görevlilerin üzerine diğer elindeki bıçağı sürekli gelişi güzel sallayan soygunculardan biri, çalışanlardan İsmail Soylu'yu elinden yaraladı.  Bir miktar parayı alan soyguncular, geldikleri otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.  İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek soyguncuların eşkalini belirledi.  Akaryakıt istasyonunda incelemeler sürerken, olay yeri yakınlarında araştırma yapan ekipler, şüpheliler Uğur D. ve Uğur Ç'yi 42 CPT 49 plakalı otomobilde yakaladı.  Gözaltına alınan zanlılar, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Uğur D. ve Uğur Ç'nin, bu olaydan önce merkez Karatay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda da soygun girişiminde bulundukları, ayrıca dün merkez Selçuklu ilçesinde gerçekleyen soygunun da zanlıları oldukları öğrenildi.  Polisin soruşturmayı geniş çaplı olarak sürdürdüğü öğrenildi.

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