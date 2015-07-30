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Yaşam

Kar maskeli saldırgan pansiyon bastı; 1 ölü, 2 yaralı

Datça'da kar maskesiyle pansiyon basan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaralandı

30 Temmuz 2015 16:42

Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki bir pansiyona başında kar maskesiyle gelen tabancalı kişi, bahçede masada oturan işletmecinin yakınlarına ateş etti. Olayda 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, olay, bugün saat 01.00 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü Mevkisi'nde Saklı Bahçe Pansiyonu'nda meydana geldi. Pansiyonun işletmecisi Mustafa Gökcan, oğlu Gürkan (40), damadı Ömer Yiğit (41), damadının kardeşi Hasan Yiğit (38) bahçede masada otururken, başında kar maskeli takılı eli tabancılı bir kişi yanlarına geldi. Maskeli kişi tabanca ile önce Hasan Yiğit'e, ardından Ömer Yiğit'e sonra da işletmecinin oğlu Gürkan Gökcan'a ateş etti. İşletme sahibi Mustafa Gökcan'a ateş etmeyen saldırgan, olay yerinde otomobille kaçtı.

 

Olay yerinde öldü

 

Mustafa Gökcan'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Hasan Yiğit'in olay yerine öldüğü belirlendi. Karnından yaralanan Ömer Yiğit ile bacağından yaralanan Gürkan Gökcan ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası durumu ağır olan Ömer Yiğit, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Hasan Yiğit'in cesedi Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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