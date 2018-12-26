Kar maskeli market soyguncuları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Isparta\'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.