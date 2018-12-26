Kar maskeli market soyguncuları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR
Isparta'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
26 Aralık 2018 18:37
TUTUKLANDILAR
Isparta\'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir