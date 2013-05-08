Kar maskeli kişiler doktoru evinde darp etti

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli 63 yaşındaki Opr. Dr. Bahattin Dülek ve eşi 65 yaşındaki Zeliha Dülek, evlerinde maskeli kişiler tarafından saldrıya uğradılar.

Olay, Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi 77/5 Sokak numara 2/2'de bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Nazilli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görevli Opr. Dr. Bahattin Dülek'e ait eve gelen kimliği belirsiz, eldiven ve kar maskeli iki saldırgan, kapıyı açan ev kadını Zeliha Dülek'i tartaklayıp içeri girdi.

Saldırganlar, evde yalnız olan ve neye uğradığını şaşıran Zeliha Dülek'i, bir sandalyeye oturtup el ve ayaklarını bağladı, eşinin gelmesini beklemeye başladı.

Mesaisinin bitiminin ardından hastaneden ayrılıp eve gelen iki çocuk babası Opr. Dr. Bahattin Dülek, kapıyı açtığında karşısında iki saldırganı görünce şoke oldu.

Eşi Zeliha Dülek'i bağlı olduğu sandalyede gören Opr. Dr. Dülek, saldırganları sakinleştirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. İki saldırgan önce dövdükleri Opr. Dr. Dülek'i ardından eşinin yanındaki bir başka sandalyeye oturtup el ve ayaklarını bağladı.

Diz kapağına ateş ettiler

Bir süre sonra saldırganlardan biri, yanındaki tabancayı çıkartıp, Opr. Dr. Dülek'in sağ diz kapağına iki el ateş etti. İki saldırgan daha sonra koşarak evden çıktı.

Silah sesleri üzerine, eve koşan çevredekiler, dehşet dolu anları yaşayan Dülek çiftinin el ve ayaklarını çözüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlileri, Opr. Dr. Dülek'i ambulansla görevli olduğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşadığı şoku bir süre üzerinden atamayan Zeliha Dülek ise olayla ilgili polise bilgi vermeye çalıştı.

Polis, çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını mercek altına alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel de Nazilli'ye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.