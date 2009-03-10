Kar maskeli cinayet

Samsun’da 22 yaşındaki Tuna Soylu, kimliği saptanamayan kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Soylu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay bugün saat 08.30 sıralarında Samsun merkez Unkapanı Mahallesi 100 Yıl Lisesi yakınlarında meydana geldi. İşsiz ve adam yaralama suçundan sabıkalı olan Tuna Soylu, henüz kimliği saptanamayan kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Üzerine kurşun yağdırılan Soylu, kanlar içerisinde yerde kaldı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Soylu, kaldırıldığı Mehmet Aydın Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

