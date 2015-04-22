Kar maskeleri takıp yaşlı çifti döverek gasp ettiler!

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşlı çift, kar maskeli ve silahlı kişilerce gasbedildi.

Kirazlıyayla Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi 81 yaşındaki Mustafa Erbay ile eşi 80 yaşındaki Fatma Erbay'ın evine gelen kar maskeli, silahlı iki kişi, çiftten paralarını vermelerini istedi.

Paraları olmadığını söylemeleri üzerine çifti darp edip, ellerini arkadan bağlayan zanlılar, dışarı ses çıkmaması için odanın penceresini battaniye ile kapattı.

Yaşlı çifti, yere benzin dökerek evi yakmak ve silahla öldürmekle tehdit eden zanlılar, evdeki para ve ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Kendi imkanlarıyla kurtulan Mustafa Erbay, olayı yaklaşık 800 metre mesafedeki komşularına haber verdi.

Bunun üzerine yaşlı çift, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavinin ardından taburcu edilen yaşlı çift, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Başlarına geleni anlatan Mustafa Erbay, zanlıların, biriktirdikleri 50 bin lira ile 41 cumhuriyet altınını aldığını söyledi.