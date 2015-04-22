T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar maskeleri takıp yaşlı çifti döverek gasp ettiler!

Tedavinin ardından taburcu edilen yaşlı çift, jandarmaya giderek şikayetçi oldu

22 Nisan 2015 10:14

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşlı çift, kar maskeli ve silahlı kişilerce gasbedildi.

Kirazlıyayla Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi 81 yaşındaki Mustafa Erbay ile eşi 80 yaşındaki Fatma Erbay'ın evine gelen kar maskeli, silahlı iki kişi, çiftten paralarını vermelerini istedi.

Paraları olmadığını söylemeleri üzerine çifti darp edip, ellerini arkadan bağlayan zanlılar, dışarı ses çıkmaması için odanın penceresini battaniye ile kapattı. 

Yaşlı çifti, yere benzin dökerek evi yakmak ve silahla öldürmekle tehdit eden zanlılar, evdeki para ve ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Kendi imkanlarıyla kurtulan Mustafa Erbay, olayı yaklaşık 800 metre mesafedeki komşularına haber verdi. 

Bunun üzerine yaşlı çift, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavinin ardından taburcu edilen yaşlı çift, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Başlarına geleni anlatan Mustafa Erbay, zanlıların, biriktirdikleri 50 bin lira ile 41 cumhuriyet altınını aldığını söyledi.

 

ETİKETLER

tedavihastaneyaşlı çiftgaspettilerdarpdayakşikayetdenizlijandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24