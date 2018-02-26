Kar manzaralı yamaç paraşütü keyfi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos Dağı\'ndan Marmara Denizi\'ne doğru paraşütle atlayış yaptı.

Tekirdağ\'da yüksek kesimlere yağan karla, Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Manzaranın keyfini çıkarmak isteyen Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü\'nün 10 üyesi, yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki Ayvasıl Tepesi\'ne çıkarak Marmara Denizi\'ne doğru atlayış yaptı. Sporcular, özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütünü bu kez karla birlikte beyaz bir örtüyle kaplanan dağ ve deniz manzarası eşliğinde yaptı.

Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden Kamber Toprak (60), \"Yamaç paraşütü ile uçmak çok güzel bir şey. Seviyorum uçmayı. Bugün de burada karların üzerinden uçacağız. Gençlere tavsiye ederim\" dedi. Eğitmen Kadir Aksoy ise Ayvasıl Tepesi\'ne ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptıklarını, daha sonra güvenlik tedbirlerini alarak üyeleriyle birlikte kendilerini beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktıklarını söyledi.



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