T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kar manzaralı yamaç paraşütü keyfi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos Dağı'ndan Marmara Denizi'ne doğru paraşütle atlayış yaptı

26 Şubat 2018 14:56

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos Dağı\'ndan Marmara Denizi\'ne doğru paraşütle atlayış yaptı.
Tekirdağ\'da yüksek kesimlere yağan karla, Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Manzaranın keyfini çıkarmak isteyen Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü\'nün 10 üyesi, yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki Ayvasıl Tepesi\'ne çıkarak Marmara Denizi\'ne doğru atlayış yaptı. Sporcular, özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütünü bu kez karla birlikte beyaz bir örtüyle kaplanan dağ ve deniz manzarası eşliğinde yaptı.
Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden Kamber Toprak (60), \"Yamaç paraşütü ile uçmak çok güzel bir şey. Seviyorum uçmayı. Bugün de burada karların üzerinden uçacağız. Gençlere tavsiye ederim\" dedi. Eğitmen Kadir Aksoy ise Ayvasıl Tepesi\'ne ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptıklarını, daha sonra güvenlik tedbirlerini alarak üyeleriyle birlikte kendilerini beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞUçmakdere Yamaç Paraşütü KulübüGanos Dağı Marmara DeniziTekirdağGanos DağıManzaranınAyvasıl TepesiMarmara DeniziSporcularKarlaToprakSeviyorumBugünGençlereEğitmen Kadir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24