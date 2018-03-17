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Kar kütlesinin boyu, iş makinesini aştı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mirgezer askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, Özel İdare ekipleri tarafından güçlükle açıldı

17 Mart 2018 19:09

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde Mirgezer askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, Özel İdare ekipleri tarafından güçlükle açıldı. Yer yer 4 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinelerinin boyunu aştı.
Yoğun yağışın ardından metrelerce yükseklikte karın bulunduğu Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu açmak için Yüksekova Kaymakamlığı\'na bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu, yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Yer yer 4 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinelerinin boyunu aştı. Ekipler, karla mücadele çalışmasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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