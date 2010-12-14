-KAR KÖY YOLLARINI KAPATTI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya'da 267, Kastamonu'da 352, Kayseri'de 39, Bursa'da 20, Balıkesir'de 14, Çankırı'da 20, Bartın'da 2, Karabük'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya'da toplam 267 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bu kapsamda Samsun'da halen 117, Amasya'da 71, Sinop'ta 56, Ordu'da 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. -KASTAMONU VE ÇANKIRI- Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 352 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu Valiliği bünyesinde oluşturulan Kriz Masası'ndan yapılan açıklamaya göre, kent merkezine ve 19 ilçeye bağlı 352 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yol açma çalışmaları devam ederken, bu kapsamda 292 köy yolu ulaşıma açıldı. Bu arada kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen kopmalar yüzünden 158 köye elektrik verilemiyor. Çankırı'da da dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Çankırı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünce kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürerken, yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yolların tekrar karla kaplandığı bildirdi. -BURSA VE BALIKESİR- Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da 20, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ise 14 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor. Bursa İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanı İsmail Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonundaki kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki kapalı köy yollarını dün öğle itibarıyla açtıklarını ancak akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte yolların tekrar karla kapandığını söyledi. Aksoy, ''Çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 20 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Bunları da gün içinde açmış oluruz'' dedi. Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerindeki 14 kapalı köy yolunun ulaşıma açılmaya çalışıldığı bildirildi. Kepsut ilçesinde kar yağışı ve rüzgar nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi ve nakil hatlarının kopmasıyla başlayan elektrik kesintisinin tamamen giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. -KAYSERİ- Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarız ilçesine bağlı 35 köy ve 31 mezra, Talas ilçesine bağlı 3 ve Yahyalı ilçesine bağlı 1 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özeli İdaresine bağlı kar mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. -BARTIN VE KARABÜK- Yoğun kar yağışı Bartın'da 2, Karabük'te 28 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İmar ve kentsel iyileştirme müdürlükleri ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.