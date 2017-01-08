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Yaşam

Kar kış demediler, Sarayburnu'ndan denize atladılar

"Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor"

08 Ocak 2017 20:35

İstanbul'da etkili olan soğuk ve karlı havaya rağmen kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup dondurucu soğuğa rağmen denize atladı.

Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, "Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa" dedi.

Yusuf Özinal de vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi.

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