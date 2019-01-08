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Kar kış demeden 9 yıldır mezar kazıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde belediyede görevli İsmail Kolay (35), kar kış demeden 9 yıldır mezar kazıyor

08 Ocak 2019 18:58

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde belediyede görevli İsmail Kolay (35), kar kış demeden 9 yıldır mezar kazıyor.
İnegöl Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü\'nde görevli mezarcı İsmail Kolay, 9 yıldır mezar kazıyor. Kar kış demeden işini yapan Kolay, kazma- kürekle mezar açıyor. Soğuk hava şartlarında zor da olsa işini yaptığını belirten İsmail Kolay, \"Cenaze İşleri Müdürlüğü\'ne cenaze bilgileri ve nereye defin yapılacağı söyleniyor. Ben de sırasıyla mezarlıklara giderek kazı işlemini yapıyorum. Kazma kürekle mezar açıyorum. Tabii kar yağışı da var. 4 saatte kazı işlemini bitiriyorum. Soğukta zor da olsa işimi yapıyorum. Bu görevi yaparken ibret alıyor, her an, her dakika ölümü hatırlıyorum\" dedi.
İsmail Kolay, ekip olarak günde 5 mezar kazabildiklerini söyledi.

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