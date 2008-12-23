Kar keyfi bir başka

Kar yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapadı - FOTOGALERİ

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Abant'a gelen tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, karın sevkini yaşadılar. Faytonlara binen, kardan adam yapan ve göl etrafında yürüyüşe çıkan tatilciler, ''Abant doğa harikası bir yer. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor'' diye konuştular.Turizmin başkenti Antalya'da, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bakırlı Dağı'na sezonun ilk karı önceki gece yağdı. 2 bin 550 metre yükseklikteki dağın 1800'üncü metresinde bulunan Saklıkent Sky Resort'un işletmecilerinden Burak Gez, kar yağışının mevsim normallerinden 1 hafta sonra olduğunu söyledi.Hava sıcaklığı gündüzleri 3, geceleri ise -10 dereceye kadar düştüğü Saklıkent'te bulunan 50 yataklı motel ile 6 pansiyon, yılbaşı için rezervasyon almaya başladı.Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Dağı'na beklenen kar yağışı olmayınca, kayakseverlerden uzak kaldı. Londra'dan, Alman sevgilisi Sheila Eilenberg ile birlikte Erzurum'a gelen Ozan Kahramanoğulları, dağda tek başlarına kayak yaptı.