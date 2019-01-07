Kar Kaplanları, Sarıkamış şehitlerini eksi 10 derecede andı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyesi bir grup, Sarıkamış şehitlerini Erciyes Dağı\'nda eksi 10 derece soğukta anarak dua etti.

Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü bir grup üyesi, yeni yılın ilk kar banyosunu yapmak ve Sarıkamış şehitlerini anmak için Erciyes\'in Koç dağında bir araya geldi. Çeşitli meslek gruplarından 20 kişi, günün erken saatlerinde, eksi 10 derece soğuk ve tipiye aldırış etmeden 2 bin 150 metredeki Koç dağı şelale bölgesine kadar yürüyüş yaptı. Tekir yaylasında Sarıkamış Şehitleri için dua eden grup daha sonra uygun bir bölgede ise yılın ilk kar banyosunu yaptı. Erciyes Kar Kaplanları spor kulübü başkanı Rifat Postacı ve üyeleri bu etkinliği Sarıkamış, Çanakkale ve tüm şehitlere adadıklarını söyledi.



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