Tüm Türkiye'de iki gün daha yağmur yağacak, ancak sonra havalar daha da soğuyacak. Kar kapıda, sıcaklıklar düşüyor!

Türkiye'ye iki gün daha kuvvetli yağmurların etkisinde kalacak. Erzurum'dan sonra bu akşam ve yarın Batı Karadeniz ve iç kesimlerdeki dağlara da kar yağması bekleniyor. Sıcaklıklar ülkenin kuzeyi boyunca 10 derece ve altına inmeye başladı.

Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava koşulları şöyle:

İstanbul'da yağmur bugün daha çok Anadolu yakasında görülecek ama aralıklı yağacak. Poyraz yine çok kuvvetli, sıcaklık 8 derece hissedilecek. Yarın fırtına sona eriyor, yağmur da kesilmeye başlayacak.

Ankara iki gün daha yağışlı, sıcaklık bugün 10, yarın 7 derece.

İzmir hafif yağmurlu, kuvvetli rüzgâr sıcaklığı 13 derece hissettirecek.

Bursa sağanak yağmurlu, Uludağ'da kar yağışı bekleniyor.

Adana Pazar ve Pazartesi günü yağmur çok kuvvetli yağacak.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara'da poyraz çok kuvvetli, yağmur ise Trakya ve Çanakkale'de hafifledi, daha çok İstanbul, Sakarya, Bursa arasında görülecek. 10 dereceye yakın olan sıcaklık, dışarıda 8-9 derece hissedilecek. Fırtına Pazartesi sona eriyor ve Salı günü sıcaklık lodosla 4-5 derece artacak.

İç Anadolu'nun genelinde aralıklı yağmur var. Sıcaklık 10 dereceye iniyor. Yarın hava koşulları daha kötü. Rüzgâr kuvvetlenecek, hava daha soğuk olacak ve Sivas-Niğde boyunca yağış kuvvetlenecek, dağlarda kar yağışı da görülebilir.

Ege bu iki gün daha soğuk, sıcaklık kıyılarda 15, iç kesimlerde 9 dereceye iniyor. Rüzgâr kuvvetli, bölge genelinde ama daha çok Kütahya-Afyon arasında yağmur var. Salı günü sıcaklık biraz artıyor ancak akşamında yeni bir yağışlı hava gelecek.

Güneyde yağmurlar daha da şiddetleniyor. Bu iki gün adana, Antakya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır’a kadar uzanan kentlerde yağmur çok şiddetli yağacak, kuzey Kıbrıs-İskenderun arasında lodos da çok kuvvetli esecek, sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Antalya ve Isparta'da da sağanak yağmur sürecek.

Doğu Anadolulular dikkat: kuvvetli sağanaklar 3 gün daha sürecek. Bölgede su baskını riski yüksek. Malatya-Bingöl arasında yağmur daha şiddetli. Bölgenin dağlarına kar yağmaya başladı, Erzurum ve Kars’ta da öğle saatlerinde karla karışık yağmur geceleri kar bekleniyor.

Karadeniz'de Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Sinop boyunca yağış kuvvetli, bu gece ve yarın başta Bolu Dağı olmak üzere, dağlara kar yağması bekleniyor. Doğu Karadenizliler su baskınlarına karşı tedbirli olmaya devam etmeli, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin boyunca yarın yağmur çok şiddetli yağabilir, heyelan riski de var.