Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, evler beyaz örtü altında kaldı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Evlerin kara gömüldüğü bölgede halk esareti yaşarken, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitim verilemiyor. Ulaşımda da aksamaların yaşandığı ilçede 48 köy yolunun kapandığı belirtildi.

​Karlıova\'da etkisini sürdüren kar yağışı, 2 metreyi aştı. İlçede evler kara gömüldü. Vatandaşlar, pencerelerin boyunu aşan karda evlerinde mahsur kaldı. İlçe halkı , her gün saatlerce evlerinin çevresinde temizlik yapıyor. Şu ana kadar 2 bin kamyon karın temizlendiği Karlıova\'da ilçe halkı, kapı önlerine açtıkları kardan tünellerden evlerine girip çıkıyor.

Evinde gündüz saatlerinde karanlıkta kaldığını anlatan Kenan Kanat, \"Evimiz tamamen kara gömüldü. Her gün saatlerce kar atıyoruz. Kar atacak gücümüz kalmadı. Camlarımız tamamen karla kaplandı. Evdeyken gece mi, gündüz mü olduğu belli değil. Gündüz vakitlerinde de ışıklarımızı açıyoruz. Uykudan uyandığımızda sabah olmuş mu diye saatimize bakıyoruz. Bu yıl kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Burada yaşamak büyük bir fedakarlık istiyor\" dedi.

Ayşe Gündüz ise evlerinin önüne biriken karı sürekli temizlemek zorunda kaldığını ifade ederek, \"Kardan hepimiz kaybolduk. Ne camlarımız belli ne de kapılarımız belli. 15 günden fazladır kar yağışı devam ediyor. Hava durumuna bakıyoruz yağış daha devam edecek. Allah bizlere yardım etsin\" diye konuştu.

48 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Etkili olan kar yağışı ilçede ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EĞİTİM YAPILAMIYOR

Kar esaretinin yaşandığı bölgede, eğitim de verilemiyor. Yağış nedeniyle 27 Aralık\'ta ara verilen eğitim, 18 gün aradan sonra yeniden başladı. Öğrenciler 15 Ocak günü ders başı yaparken, kar etkisini gösterince bir gün sonra okullar yeniden tatil edildi. İlçede 2 günden beri okullar tatil.

YAĞIŞ, İLÇE ESNAFINI DA VURDU

Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamayınca, yollar kapalı olduğu için köylüler de ilçeye gelemeyince, esnaf mağdur oldu. Müşteri bulamayan esnaf, iş yerlerini açmıyor.

BÖLGEDE FIRTINA ETKİLİ

İlçede kar yağışıyla birlikte fırtına da etkili oluyor. Zaman zaman hızı saatte 24 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bölgede tipi yaşanıyor. Özellikle yüksek bölgelerde etkili olan fırtına, karla mücadele çalışmalarını da etkiliyor. Ekiplerin açtığı yollar, yağış ve fırtınanın taşıdığı karla birlikte yeniden kapanıyor.

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